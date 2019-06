DESIT ĆE SE ČUDO: Svako jutro popijte čašu tople vode s ovim sastojcima! Iznenadit će vas rezultat

Autor: dnevno.hr

Neka vaša jutra počinju s čašom vruće vode, na oko 40 stupnjeva, u koju možete dodati niz zdravih sastojaka te ćete osjetiti transformaciju.

U toplu vodu preporuča se ukapati nekoliko kapi soka od limuna, koji ima antivirusna i antibakteriska svojstva, jača imunoškloški sustav te pospješuje stvaranje bijelih krvnih zrnaca, smanjuje šećer u krvi i kiselost u tijelu, a iz tijela izbacuje sve toksine.

Sok od aloe vere pomješan s toplom vodom ispijte odmah nakon buđenja, a on će pak normalizirati probavu, stimulirati obnavljanje stanica i tijelu vratiti energiju. Med će pak u kombinaciji sa toplom vodom nahraniti vaš mozak, razbuditi vas i dati vam energiju.

Kombinirajući ova tri sastojka iz čašu vode, organizam ćete očistiti i nahraniti, a uz to imajte na umu da je vodu s ovim potrebno miješati oko pet minuta, te ćete odmah po ispoijanju osjetiti energiju, i to do te mjere da vam kava neće ni trebati.