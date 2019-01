Crnogorska tajna ljepote i zdravlja: Zimski specijalitet od samo tri sastojka

Ako ste do sada izbjegavali, ignorirali ili zanemarivali raštiku, nakon svevremenskog teksta chefa i gastronomskog poznavatelja Tomislava Gretića mogli biste je zavoljeti ili barem češće koristiti njezine dobrobiti.

Ta bi se sveta biljka egipatskih faraona naslikana na zidu piramide trebala naći visoko i na onoj prehrambenoj jer sadrži obilje vitamina i minerala, detoksicira, čuva od bolesti srca i krvnih žila te usporava starenje. Tko često jede raštiku, ima bolje izglede ostati lijep i pametan jer ona čuva pamćenje i godi koži, pisali su Independent Food Reporters.

Možda ste čuli da je raštika gorka, ali to nije istina. Barem nije ona pripremljena na jedan od omiljenih načina Toma Gretića. Od samo tri sastojka nastaje crnogorsko jelo za dušu. Ondje se raštan cijeni i često priprema – u originalu s njeguškom kobasicom koja se smije zamijeniti nekom kvalitetnom dimljenom, ali to ipak neće biti to.

Independent Food Reporters savjetuje da taj zimski specijalitet poslužite za vikend, jer nakon što vas zagrije i usreći, nećete brinuti ni o kome i ni o čemu.