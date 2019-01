Biljke u kući: Ruža ublažava stres, a aloe vera djeluje protuupalno

Jesi li ikad razmišljala o biljkama koje držiš u kući? Vjerojatno samo kao o ukrasu ili začinskom bilju, no ove biljke mogu jako utjecati na tvoje zdravlje.

Omiljena začinska biljka, bosiljak, poboljšava raspoloženje, baš kao što poboljšava i okus šalše. Njezini pozitivni mirisni učinci dolaze iz linalola, organskog spoja koji se još nalazi u lavandi i limunu te je jedan od najčešće korištenih ekstrakata u aromaterapiji i parfemima.

Linalol, pokazala su mnoga istraživanja, pomaže u smanjenju stresa mijenjanjem aktivnosti naših gena i sastava krvi. Ima cvjetni miris i prirodno se nalazi u čaju, naranči, grožđu, limunu, rajčici, ali i lavandi. Mirisna lavanda, pak, opušta tijelo i razbistruje um te ublažava tjeskobna stanja, a pomaže i kod glavobolja te nesanice. Uz to, aromaterapeuti smatraju da aktivira energiju koja iscjeljuje i donosi stabilnost u život. A dokazano je i da uklanja toksine iz doma.

Miris ruže opčinjava, ali ujedno i ublažava stres. Raspršuje toksine i negativnost, a u dom unosi strast i ljubav. No nije nužno samo se zaustaviti na mirisu, jer čak i samo gledanje u buket ruža djeluje iscjeljujuće. Studija objavljena u časopisu Journal of Physiological Anthropology pokazala je da su se uredski radnici koji su gledali ruže osjećali opuštenije i smirenije. Japanski znanstvenici, nakon što su urede ukrasili vazama punim ružama, zaključili su da se zaposlenima snizio broj otkucaja srca, a da je razina stresa značajno pala.

I orhideje poboljšavaju raspoloženje čak i tijekom zimskih dana. Osim toga, praktičari feng shuija vole koristiti orhideje kad povećavaju pozitivnu energiju u sobi. Oslobađaju kisik tijekom noći i balansiraju energiju dok spavaš. Smatra se da poboljšava romantiku, a u drevnoj Kini orhideja se smatrala glasnikom seksualne energije i ključem aktivacije kundalinija.

Kraljevska biljka – bosiljak – za manje toksina

Bosiljak je biljka koja privlači pozitivne vibracije u svoje okruženje. Jedna je od rijetkih biljaka koja proizvodi kisik 20 sati na dan uklanjajući toksine iz zraka. Ova ‘kraljevska’ biljka izvrsna je kod liječenja raznih iritacija.

Biljke koje čiste zrak u domu

Aloe vera

Djeluje protuupalno i antibakterijski, a istraživanja su pokazala da može apsorbirati 80 posto etilbenzena u zraku. Korisna je i protiv kemikalija iz plastike, namještaja i igračaka. Idealna je za spavaću sobu u koju prodire puno sunčeve svjetlosti. Zato ju je dobro držati na prozoru.

Kućna paprat

Prirodni je ovlaživač zraka. Idealna je za ljude koji imaju problema sa suhom kožom i drugim pratećim tegobama hladnog vremena. Eliminira i tragove formaldehida te većine drugih toksina. Korisna je protiv elektromagnetskih zračenja aparata, ali i zemljanih silnica. Traži veliku vlagu u prostoriji.

Drvo života

Može apsorbirati više od 90 posto acetona, pronađenog u odstranjivaču laka za nokte ili proizvodima za čišćenje u kućanstvu, pokazalo je NASA-ino istraživanje. Ova biljka odlično se bori s otrovima poput benzena i formaldehida, kojih ima i u sredstvima za čišćenje. Ljubitelji biljaka tvrde da odlično djeluje i protiv mentalnog umora, što nije znanstveno potvrđena činjenica, ali – vrijedi probati.

Fikus

Smanjuje koncentracije dušikova dioksida, ugljikova monoksida i ugljičnog dioksida(produkt izgaranja – kuhala, dim cigarete…). Bakterije koje se nalaze u listovima hrane se toksinima iz zraka, a s rastom se njegovi mikroorganizmi množe i on postaje efikasniji.

Spatifilum

Poboljšava kvalitetu zraka u domu do 60 posto. Smanjuje razine spora plijesni tako da ih apsorbira kroz listove i hrani svoje korijenje. U kupaonici smanjuje pojavu vlage te upija štetne pare od acetona. Uklanja amonijak, benzen, formaldehid i trikloretilen. Pokraj računala će apsorbirati elektromagnetsko zračenje.

Ne pretjeruj s biljkama koje imaš u spavaćoj ili dječjoj sobi. Naime, donedavno se čak smatralo da ih je bolje i ne držati u tim prostorijama jer noću, dok nema svjetla, troše kisik za fotosintezu. No znanstvenici se danas slažu da većina biljaka tijekom dana proizvede više kisika nego što će ga noću potrošiti pa jedna biljka u sobi nije naodmet.

Istraživanja o dobrobiti biljaka upućuju na to da bismo na svakih devet kvadrata trebali postaviti po jednu biljku, s tim da ih treba birati po učinku. Primjerice, one koje najjače djeluju protiv cigaretnog dima najbolje je postaviti u boravak, biljke koje djeluju protiv spojeva iz ljepila ili tinte za pisaći stol u kućnom uredu, a one koje djeluju kao ovlaživači postaviti u boravak i slično. Biljke treba držati i u uvjetima koji im odgovaraju. Vodi računa da ih redovito zalijevaš i dohranjuješ te ukloni biljku koja se počela sušiti jer može emitirati štetne plinove.

Biljke kroz listove i korijenje apsorbiraju štetne spojeve iz zraka, a to je potvrdilo i NASA-ino istraživanje čiji je cilj bio bolji zrak u – svemirskim letjelicama. Još 1984. NASA je utvrdila da neke biljke pritom imaju sjajan učinak te da za samo dan do dva mogu smanjiti udio štetnih spojeva u zraku i do 90 posto.