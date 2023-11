Liječnica otkrila smijemo li jesti hranu pet sekundi nakon što je pala na pod

Autor: F.F

Pravilo pet sekundi jedno je od onih načela za koje ste sigurno čuli, bilo od starijih ili u društvu. Neki će reći pet, neki tri sekunde, često čujemo za to pravilo kad hrana padne na tlo – možete je pojesti ako je pokupite u roku od pet sekundi. Međutim, je li to doista mudro? Ovaj mit o hrani sugerira da ako brzo pokupite hranu, na njoj neće biti bakterija, ali je li to istina?

Prema Arefi Cassoobhoy, liječnici i medicinskoj urednici WebMD-a, pravilo pet sekundi je mit, piše Tips And Tricks. Bez obzira na to koliko brzo pokupite hranu, ona će uvijek privući bakterije. Istraživanja pokazuju da hrana odmah pokupi bakterije s poda, što može dovesti do trovanja hranom. Bakterije poput E. coli i salmonele mogu biti prisutne na površini na koju hrana padne.





Nije pametno

“Jedenje hrane koja je pala na tlo nosi rizik od unosa bakterija za koje se zna da uzrokuju trovanje hranom. Istraživanja pokazuju da će hrana trenutno pokupiti bakterije s površine na koju padne”, kaže Cassobhoy.

Druga studija objavljena u časopisu Journal of Applied and Environmental Microbiology sugerira da vrijeme igra ulogu – što duže hrana ostane na tlu, to će se više bakterija prihvatiti za nju.

Dakle, ako vam hrana padne na tlo, bolje je koristiti vlastitu prosudbu umjesto pravila pet sekundi. Razmislite o mjestu gdje je hrana pala i koliko je vremena prošlo. Je li područje čisto ili prljavo? Jeste li je upravo očistili? Odluka jesti ili ne jesti trebala bi ovisiti o tim čimbenicima, zajedno s vašim vlastitim osjećajima prema hrani, no stručnjaci svakako savjetuju da to izbjegavate.