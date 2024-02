Legendarna Celine Dion progovorila o rijetkom sindromu s kojim se bori: ‘Promijenio mi je život’

Autor: F.F

Celine Dion jedna je od najpopularnijih pjevačica na Zemlji. Malo tko nije čuo njezine hitove kao što su “My heart will go on”, “That’s the way it is”, “A new day has come” i ostale. Dokumentarac “I Am: Celine Dion” prati godinu dana u životu slavne pjevačice, a naglasak je na educiranju javnosti o sindromu ukočene osobe od kojeg pjevačica pati. Film još nije izašao, ali je već sada stvorio veliko zanimanje javnosti.

Sindrom ukočene osobe, nazvan po simptomima koji karakteriziraju ovu bolest, uzrokuje epizode u kojima mišići postaju ukočeni poput daske. Malo tko zna što radi taj simptom, pa je Dion željela podići svijest o ovom rijetkom stanju. Pacijenti s ovim sindromom mogu doživjeti različite simptome, uključujući bolne grčeve i nesiguran hod. Dion je izrazila svoje iskustvo s dijagnozom sindroma ukočene osobe i želju da pomogne drugima.

“Posljednjih nekoliko godina je za mene bilo jako izazovno. Bilo je to putovanje od otkrivanja ovog stanja do učenja kako da živim s tim i da ne dozvolim da me to definira. Kako se put k nastavku moje karijere nastavlja, shvatila sam da mi nedostaju moji obožavatelji. Tijekom odsustva sam odlučila dokumentirati dio svog života kako bi pomogla drugima, to je sindrom koji mijenja cijeli život”, rekla je popularna pjevačica u razgovoru s The Guardianom.

‘Promijenilo mi je život’

Sindrom ukočene osobe je autoimuni neurološki poremećaj koji često uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve. Nema specifičnog tretmana, ali terapije mogu pomoći u upravljanju simptomima. Dion je istaknula izazove s kojima se suočila otkako je saznala za svoje stanje, ali također izrazila nadu da će film podići svijest o sindromu ukočene osobe.

Sindrom ukočene osobe može zahvatiti različite dijelove tijela, uzrokujući poteškoće pri hodanju, nestabilnost, bolove i druge simptome. Ovo rijetko stanje najčešće se razvija u srednjim godinama, a pretpostavlja se da pogađa jednu do dvije osobe na milijun.

Uzrok sindroma ukočene osobe povezan je s autoimunim poremećajem, a simptomi mogu varirati. Nema specifičnog lijeka, ali rad sa stručnjacima može pomoći u olakšavanju života s ovim stanjem. Simptoma ima puno, a ovisno o tome koji dio tijela zahvaća, kontrakcije mogu izazvati:

Otežani hod, ukočeno držanje i grčevi u leđima, nestabilnost i padanje usred grčeva, kratki dah, kronična bol, pretjerana zakrivljenost lumbalnog (donjeg dijela) leđa koja se s vremenom razvija, anksioznost i agorafobija.