KURA ZA OTAPANJE ŽUČNIH KAMENACA: Spriječite odlazak na operaciju

Autor: Dnevno

Žučni kamenci predstavljaju kristale koji nastaju nakupljanjem normalnih ili abnormalnih sastojaka žuči kada se poremeti njihova ravnoteža. Veličinom se razlikuju: mogu biti veliki poput zrna pijeska ili pak veći od centimetra.

Prema izgledu i kemijskoj strukturi žučne kamence dijelimo na kolesterolske i pigmentirane, od čega čak 80 posto slučajeva spada u prvu skupinu, a kamenci se javljaju četiri puta češće kod žena nego muškaraca.

Kolesterolski kamenci nastaju kada je žuč prezasićena kolesterolom, dok se pigmentirani stvaraju uz kroničnu hemolizu, alkoholnu cirozu, kroničnu infekciju bilijarnog trakta i starenje.

Žućni kolici su ono što stvara jaku i konstantnu bol u gornjem, desnom kvadrantu trbuha, odnosno pod desnim rebrenim lukom. Bol počinje naglo, iznenada, a traje svega nekoliko sati.

Dijagnoza se postavlja abdominalnim rentgenom ili ultrazvukom, a kad kirurška terapija nije moguća ili je visoko rizična, kamenac se može odstraniti laparoskopijom.

Riješite se problema uz ove savjete:

Post, pa kura

Postite cijeli dan i noć, tj. ništa ne jedite 24 sata. Zatim pripremite mješavine od jedne litre rasola (tekućine) od kiselog zelja/kupusa, četiri decilitra maslinova ulja i soka od četiri limuna. Konzumirajte svakih 25 minuta po deci tekućine.

Odmah će nastupiti bolovi i proljev, a kamenci će biti izbačeni sa stolicom, najdulje za četiri do pet sati, tj. dok se popije pripremljeni lijek. Nakon što su kamenci izašli, deset do 15 dana nemojte uzimati suho meso, kore od voća i povrća, sirovu zelen i sl. Za to vrijeme pijte lagani čaj – dnevno četiri dcl – od mješavine jednakih količina konjogriza i kamilice.

Za usitnjavanje i izbacivanje kamenca i pijeska treba napraviti kuru od dvije do tri jušne žlice svježe koprive koje kuhajte kuhati 15 minuta u pola litre mlijeka. Jednu polovicu pripravka konzumirajte ujutro natašte, a drugu polovicu navečer prije spavanja. Kura traje tri do četiri tjedna.

Oblozi od bilja ublažiti će bol

poljska preslica: šaku svježe ili suhe preslice stavite u cjediljku i dobro zagrijte nad kipućom vodom. Zagrijanu preslicu rasporedite na lanenu krpu i stavite kao oblog na područje žučnjaka. Ostavite najmanje tri do četiri sata ili tijekom cijele noći kako biste ublažiti bolove.

kupus: Sameljite listove kupusa i dodajte snijeg od nekoliko bjelanjaka jajeta. Nanesite kao oblog na područje žučnog mjehura.

švedska gorčica: Namažite područje jetre nevenovom mašću i na to stavite oblog od tinkture švedske gorčice.

Prirodan lijek koji je mnoge ”spasio” od odlaska na operaciju

Sastojci

250 ml pravog meda (bez šećera)

250 ml prave rakije od šljive (bez šećera)

250 ml maslinovog ulja (koji sadrži najviši postotak djevičastog)

250 ml soka od limuna

Priprema

U jednu posudu sastaviti med, ulje, rakiju i sok od limuna.

Dobro izmiješati da se sjedini.

Kada je se sjedinilo može se sipati u staklenu flašu od 1l i to je sva priprema.

Konzumacija

Može se odmah upotrebljavati.

Koristi se tri puta na dan po tri jušne žlice prije jela.

Za vrijeme koje se koristi potrebno je piti čaj od domaće mente i čaj od macine trave bez šećera.

Ovako spravljen lijek dostatan je za otprilike 13 dana.

Poželjno je popiti što više ovog lijeka. Kad popijete prvu litru, napravite još, i tako sve dok izdržite ( lijek nema baš neki okus)

Kada se popije prva litra napraviti odmah i tako sve dok možete izdržati. Naime, ovaj pripravak, iko izrazito djelotvoran, nema baš fini okus, ali pokušajte zanemariti okus i mislite na cilj – život bez žućnih kamenaca, boli i nelagode, te spriječavanje odlaska na operaciju.