KRMELJI U KUTU OKA: Prvi simptom koji razotkriva opasnu bolest štitnjače

Autor: Dnevno

Koliko god se mi umivali, oni će biti prisutni, iako uglavnom ujutro. Nakupine osušene izlučine iz oka s kojima se većina populacije “bori” samo ujutro, mogu ukazivati i na zdravstveni problem, ukoliko primijetite da vam se ove nakupine poznatije kao krmelji nakupljaju preko dana.

“Krmelji se uglavnom stvaraju dok spavamo. Lako ih je odstraniti jednim potezom prsta, no ponekad su toliko prisutni da nam mogu gotovo slijepiti vjeđe zajedno. Ukoliko vam se to često događa, a izlučine su pretjerane, trebali biste posjetiti doktora”, objašnjava oftalmolog Troy Bedinghaus za Very Well Health.

Gusti zeleni ili sivi sloj “očne sline” mogao bi biti znak bakterijske infekcije ili konjuktivitis. Ako su vam oči iziritirane, crvene, svrbe vas i teško vam ih je otvoriti kad se probudite, vrlo vjerojatno ne patite od “osjetljivih očiju”, već se bezuspješno borite s infekcijom.

Žuta izlučevina pak često signalizira upalu, a tijekom curenja “sline” iz oka može se stvoriti čak nešto što izgleda poput prišta – stručnjaci napominju da ga nipošto ne istiskujete, već da za upaljeno stanje potražite lijek u ordinaciji. Može u pitanju biti i ječmenac, u tom slučaju oko je natečeno i iznimno osjetljivo na svjetlost, piše The List.

Upala suznih kanala može se manifestirati u obliku crvenih i natečenih očiju, dok se i suze pune sluzi. Alergijski konjuktivitis i stanje pod nazivom “blepharitis”, uzrokovano bakterijom iz kože, također se manifestiraju u obliku crvenih, upaljenih očiju, natečenih vjeđa. Za blepharitis vrijedi i naročito jaka nakupina suhe tvari koja “lijepi” kapke zajedno.

Većina spomenutih stanja liječi se od liječnika pripisanim kapima i mastima, no simptome je važno na vrijeme prepoznati.

Čak i mali krmelji u kutu oka, naime, mogu biti razlog za uzbunu. Ukoliko se (pre)često stvaraju tijekom dana, mogu biti signal suhih očiju. Stanje koje se ublažava umjetnim suzama koje koriste nositelji leća ne bi trebalo biti zanemareno – često je indikator hormonskog disbalansa u tijelu, naročito poremećaja u radu štitnjače.

Suho oko ili Sindrom suhog oka je kronično i najčešće progresivno stanje koje se očituje kao nedostatak suza ili promjena njihove kvalitete. Rezultat tih promjena je nedostatna vlažnost oka. Ovisno o uzroku i težini, taj se uzrok najčešće ne može u potpunosti ukloniti standardnim metodama liječenja.

Rizik nastanka ovog sindroma veći je kod osoba iznad 50 godina starosti, osobito kod žena, što je povezano s hormonalnim promjenama, iako može nastati u bilo kojoj dobi.

Jedan od najčešćih uzroka su prekomjeran rad za računalom i klimatizirani prostori, potom umjetna svjetla, nošenje kontaktnih leća.

Suho oko može dovesti do osjećaja umora i neugode zbog nadraženosti . Ovisno o stupnju suhoće, simptomi suhog oka mogu biti bol i osjetljivost na svjetlost.

Bolesti štitnjače pridonose nastanku sindroma suhog oka. Ponekad je upravo to i prvi simptom na osnovu kojeg liječnici posumnjaju na bolest štitnjače. Najčešći razlog je retrakcija (povlačenje) vjeđa i pojačano isparavanje suza.

Suho oko može biti opasno za zdravlje oka jer je oslabljena prva barijera koja sprečava ulazak mikroba u oko. Očne infekcije su puno češće kod ljudi koji boluju od ove bolesti i potrebno je pridržavati se liječničkih uputa kako bi se mogućnost infekcije svela na minimum.

Osim pokazatelja sindroma suhog oka, krmelji gotovo u pravilu nisu pokazatelj ozbiljne infekcije ili upale oka. Znak za alarm su, s druge strane, sekreti iz oka, naročito oni gusti, žuti i zelenkasti, u što spada i česta jutarnja “slijepljenost” oka.