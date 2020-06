Kosa vam prerano sijedi? Odmah prestanite čupati vlasi! Spriječite njihov nastanak prirodnim sredstvima

Primijetili ste pojavu sijedih vlasi ili već lagano sami sebi nalikujete na rakuna, a još niste spremni prihvatiti ovu promjenu zrelih godina? Imamo rješenje za spriječavanje njihova rasta, zato odmah prestanite čupato sijede vlasi – da znamo da to radite i nije baš naj rješenje!

Uvriježeno je mišljenje da sijede dlake nije pametno čupati jer će tada izrasti više sijedih nego ako to ne činite. No, odmah ćemo vas smiriti – to je obični mit.

Ništa se neće dogoditi ako iščupate sijedu dlaku, no neće vam donijeti ni puno dobrog. Čupanje sijedih tek privremeno pomaže jer je folikul iz kojeg raste dlaka i dalje živ te će iz njega izrasti nova sijeda dlaka koja će zamijeniti onu koju ste iščupali. Ne treba se brinuti da će na okolnome području izrasti više sijedih ako iščupate jednu dlaku. –

Ipak postoji i jedna dobra vijest:

”Ako ste ipak odlučili čupati sijede dok ih imate malo, moglo bi se dogoditi da nova vlas koja izraste bude ipak koju nijansu tamnija od svoje prethodnice. To je stoga što melanogeneza, proces u kojemu se u folikulu stvara pigment koji daje boju vlasima) nije konzistentan od dlake do dlake.

Ako ste “ozbiljni čupač” dlaka, mogli biste oštetiti folikul na način da više ne proizvodi dlake.

Treća je opcija i najbolja opcija, a ona će vam pomoći da spriječite nastanak novih sijedih vlasi.

Sijeda kosa je posljedica manjka melanina odnosno pigmenta koji kosi daje određenu boju. Svaka osoba, melanin proizvodi različitim tempom i u sasvim drugoj količini.

Sijeda kosa – prirodni lijek

Očistite i naribajte četiri crvena luka, a potom iscijedite njihov sok. Luk možete izmiksati i u sokovniku (tada ga ne morate cijediti). U sok dodajte jednu žličicu meda, te promiješajte.

Ako želite, možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja ružmarina ili rum. Tako ćete neutralizirati miris luka. Masirajte vlasište tim sokom i ostavite da djeluje tridesetak minuta ili sat vremena, ovisno o tome koliko vremena imate.

Miris ovog soka je snažan, ali se isplati. Tretman je potrebno primjenjivati najmanje tri puta mjesečno, odnosno jednom tjedno za brže rezultate.

Ako vam se sok od luka ne sviđa, isprobajte kokosovo i maslinovo ulje, orahovo i čičkovo, avokado i limun te pivski kvasac.

Kako se riješiti sijede kose?

Maslinovo ulje i med protiv sijede kose

Pomiješajte jednaku količinu maslinovog ulja i meda. Smjesu umasirajte u tjeme te nanesite po cijeloj dužini kose.

Preko kose stavite topao ručnik ili plastičnu vrećicu te isperite mlakom vodom i šamponom nakon pola sata.

Rebrasta tikvica i kokosovo ulje protiv sijede kose

Stavite rebrastu tikvicu (torai) u kokosovo ulje na 3-4 sata i potom skuhajte smjesu dok ne pocrni. Masirajte redovito kosu ovim uljem.

Korom od krumpira protiv sijede kose

U jednom američkom showu prikazano je kako nanošenje vode u kojoj su se kuhale ljuske krumpira može potamniti vašu kosu. Premda se neki od gledatelja komentirali kako se vjerojatno radi o privremenom dojmu, moguće je da ova metoda ima učinak. Međutim, jedan od problema je vrlo neugodan miris.

Sol i crni čaj protiv sijede kose

Pomiješajte žlicu soli i jednu šalicu jakog crnog čaja. Umasirajte u kosu te isperite nakon sat vremena.

Papar, jogurt, badem i limunov sok protiv sijede kose

Gram papra pomiješajte s pola šalice jogurta, pola žličice bademovog ulja i pola žličice limunovog soka. Smjesu nanesite na kosu, dobro umasirajte te isperite mlakom vodom nakon pola sata. Masku koristite dva puta tjedno.

Limunov sok i kokosovo ulje protiv sijede kose

Pomiješajte limunov sok i kokosovo ulje. Smjesu utrljajte na tjeme i kosu i ostavite tako pola sata. Kosu potom isperite mlakom vodom.

Sirutka i crni papar protiv sijede kose

Pomiješajte 100 grama sirutke i 1 gram crnog papra te nanesite na tjeme. Kosu isperite šamponom nakon sat vremena. Tretman ponavljajte jednom tjedno.