KOLIKO JE SNA POTREBNO DJECI? Dok nekoliko sati nespavanja može biti beznačajan gubitak, dugoročno to može biti veoma opasno

Autor: Zlatko Govedić

Svi roditelji znaju da djeca imaju puno energije, da su neumorna i da ne vole da ih tjerate na spavanje.

No dok nekoliko sati nespavanja može biti beznačajan gubitak, dugoročno je vrlo štetno uskratiti san djeci.

Njihov kognitivni, emocionalni i fizički razvoj ima velike koristi od ranijeg odlaska u krevet.





Jedna pedijatrijska studija pokazuje da je idealno vrijeme za spavanje djeteta od 18 do 21 sat.

Djeca u dobi od sedam do 11 godina, koja su pet dana u tjednu išla spavati sat vremena ranije, pažljivija su i manje razdražljiva.

I 18-mjesečna djeca pokazala su bolju motoričku funkciju i govor kad su išla spavati prije 22 sata.

No, to ne znači da svako dijete mora ići spavati već u 19.30. Dob, raspored, škola, sve to utječe na količinu sna koja im je potrebna.

Pedijatrica Melinda Venner Moyer kaže da je ovo najbolji način da saznate najbolje vrijeme za spavanje: pokušajte dijete staviti u krevet 20 minuta ranije nego inače i pogledajte što će se dogoditi. Ako odmah zaspi, vjerojatno voli ranije ići u krevet.

Jedan od stupova jakog imuniteta

Spavanje je važno za opće zdravlje i dobrobit tijela i uma. Tijekom spavanja tijelo ima priliku obnoviti se, popraviti oštećene stanice i stvoriti nove stanice, što je ključno za održavanje zdravog imunosnog sustava, tijela i mozga.









Spavanje također igra važnu ulogu u regulaciji različitih hormona u tijelu, uključujući hormone rasta, koji su važni za normalan rast i razvoj, te hormone koji reguliraju apetit i raspoloženje.

Kada je riječ o djeci, spavanje je posebno važno jer pomaže u njihovom rastu i razvoju. Djeca trebaju dovoljno sna kako bi razvili svoje kognitivne sposobnosti, emocionalnu regulaciju i druge važne funkcije mozga. Dovoljan san također pomaže u održavanju zdravog tjelesnog razvoja, poput rasta kostiju i mišića.

Djeca koja ne dobivaju dovoljno sna mogu iskusiti probleme u ponašanju, kao što su hiperaktivnost i nedostatak koncentracije, te mogu biti sklonija emocionalnim problemima, poput depresije i anksioznosti.









Stoga je važno osigurati da djeca dobivaju dovoljno sna za njihovu dob, kako bi imali zdrav i sretan život.