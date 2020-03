Koliko biste puta dnevno trebali mokriti? Ovo je optimalan broj

Mokrenjem se tijelo rješava toksina i suvišne tekućine, a boja mokraće može vam dosta toga reći o vašem zdravlju. Kao i na boju mokraće, važno je obratiti pozornost i na to koliko često mokrite u jednom danu.

Koliko ćete puta dnevno mokriti, ponajprije ovisi o tome koliko tekućine unosite u organizam.

Ipak, postoji optimalna brojka koliko puta bi trebalo mokriti, a sve što je iznad te brojke može ukazivati na zdravstveni problem. Neke žene mokre svakih sat vremena i smatraju da je to normalno, no učestalost odlaska na WC ipak bi trebala biti manja. Mokriti bi trebalo 6 do 7 puta dnevno, to je optimalna brojka.

No, i tu se podrazumijeva da dnevno popijete dvije litre vode. Što se tiče odlaska na WC noću, tolerira se jedno noćno mokrenje.