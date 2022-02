KEFIR-DIJETA ZA EKSPRESNO SKIDANJE KILOGRAMA: Kiselkasti mliječni napitak velik je prijatelj probave

Autor: Zlatko Govedić

Kefir je gusti tekući mliječni napitak kiselkastog okusa, koji potječe s Kavkaza. Mliječni kefir nastaje tako što se u kravlje, ovčje ili kozje mlijeko stave grumenčići kefira i ostave jedan do dva dana. Pritom mlijeko fermentira. Optimalna temperatura je od 10 do 25 °C. Sadržaj alkohola može varirati od 0,2 do maksimalno 2 stupnja. Masti i proteini odgovaraju sastavu mlijeka.

Mliječni kefir ima brojne povoljne utjecaje na zdravlje: regulira krvni tlak, ima antibiotičko djelovanje i ublažava upale, pozitivno utječe na imunosni sustav, djeluje na sniženje kolesterola, djeluje na probavni (gastrointestinalni) sustav, djeluje na unos kalcija kod starijih osoba te povisuje probavljivost bjelančevina i masti

Kefir-dijeta iz organizma uklanja otrove koji nastaju zbog razlaganja hrane u crijevima, a suvišne kilograme skida veoma brzo jer kefir drastično smanjuje apetit i dugo održava osjećaj sitosti. Ta je namirnica bogata mineralima i vitaminima. Ima kalcija i vitamina D te sadrži dosta proteina, a malo ugljikohidrata. Poboljšava cirkulaciju i pomaže da se uspostavi normalan rad crijeva i cjelokupnog gastrointestinalnog trakta. Kefir također poboljšava stanje kose i noktiju te pomlađuje kožu dajući joj elastičnost.

Kefir rastvara masnoću i pretvara ju u jednostavne spojeve koji se lako uklanjaju iz organizma, što dovodi do bržeg gubitka kilograma. Istraživanja su pokazala da kefir pomaže i u borbi s osteoporozom i osteoartritisom, a preporučuje se i onima koji pate od depresije jer pozitivno djeluje na psihu i cjelokupan živčani sustav.

Tokom dijete preporučuje se da pola sata nakon svakog obroka popijete oko 100 ml kefira. Izbacite prženu hranu i slatkiše i jedite dosta voća i povrća.

Primjer jelovnika

Prvi dan

doručak: Kajgana od dva jaja, manji krastavac, kava

užina: 3 dl kefira

ručak: pileća juha, 100 g bijelog mesa, kuhana mrkva, salata od cikle, kriška kruha

užina: 3 dl kefira

večera: 150 g pečene ribe, zelena salata, šalica čaja

Drugi dan









doručak: palenta i kiselo mlijeko

užina: 3 dl kefira

ručak: varivo od gljiva i kupus salata

užina: 3 dl kefira

večera: veći pečeni krumpir, šalica čaja s medom

Treći dan

doručak: kuhano jaje, kriška tosta, šalica čaja

užina: 3 dl kefira

ručak: paprikaš i kupus salata

užina: 3 dl kefira

večera: riba i krumpir