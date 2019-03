KAKVA ŠTETA: Zanemarujete ove namirnice, a one imaju najmanje kalorija od sve hrane na svijetu

Autor: Iva Hanzen

Namirnice na ovom popisu sigurno izbjegavate, a to je prava šteta jer osim što imaju najmanje kalorija od svih namirnica na svijetu, imaju i malo masnoća, daju se pripremati na bezbroj načina i beskrajno su zdrave. Odlično djeluju na tlak, srce i bubrege te posjeduju antialergijska, antioksidativna, antikancerogena i protuupalna svojstva.

Lubenica

Lubenica se uglavnom sastoji od vode i na 100 grama ima svega 32 kalorije. Osim što je izrazito niskokalorična, ima detoksikacijski učinak na organizam, dobra je za cirkulaciju i rad bubrega, a poboljšava i seksualno zdravlje, kako muškarca, tako i žena.

Zelena salata

100 grama zelene salate ima svega 15 kalorija, a uz to je puna vlakana koja produžuju osjećaj sitosti pa će vam svaka dijeta biti lakša ako u nju uključite zelenu salatu, a s obzirom na to da ima praktički 0 kalorija, možete navaliti na nju do mile volje.

Karfiol

100 grama karfiola ima 25 kalorija, i kao zelena sata odličan je za svaku dijetu. Osim što je pun biljnih vlakana, obiluje omega – 3 masnim kiselinama, a vlakna i masnoće produžuju osjećaj sitosti. Uz to je iznimno antikancerogen, a može se pripremati na tisuću načina. Ako ga želite skuhati, dovoljno ga je baciti u vruću vodu na svega dvije, tri minute i već je gotov, od njega se daju raditi juhe, kao i salate, a nećete puno zgriješiti niti ako ga zapečete sa sirom ili skuhanog bacite na malo maslaca i krušnih mrvica.

Patlidžan

100 grama patlidžana ima 24 kalorije, a kao i prethodnu namirnicu možete ga pripremati na stotine načina. Najjednostavniji je da ga bacite na grill, odlično će se snaći na pizzi, ide i u variva, može se pohati, a poznat je i namaz od patlidžana, takozvani baba ganoush koji se radi u dodatak tahinija, ali ako ubacite u blender samo dinstani patlidžan, malo češnjaka, maslinova ulja, bibera, limunova soka i peršina, i to će biti dovoljno za savršen namaz od patlidžana.

Brokula

100 grama brokule ima 34 kalorije, a kao i karfiol, dovoljno ju je pustiti u vrućoj vodi na nekoliko minuta i već je gotova. Pa vi recite da zdrava hrana zahtijeva nakuhavanje. K tome je jedan od najjačih prirodnih boraca protiv raka, a kažu da je jedna brokula kao snažna doza vitamina.

Šparoge

100 grama šparoga ima 25 kalorija, a osim što su siromašne kalorijama, jako su hranjive što ih čini odličnim izborom za lagana jela koja ne debljaju.

Kivi

100 grama kivija ima 41 kaloriju, a kao i brokulu zovu ga pravim vitaminskim čudom.