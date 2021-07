KAKO SRCE ODRŽATI ZDRAVIM U VRIJEME KORONE? Stručnjaci donose nekoliko korisnih savjeta koji ‘život znače’

Autor: Matea Sušac

Mnogim bolesnicima koji imaju problema sa srcem se u vrijeme pandemije činilo nemogućim pridržavati fizičkih aktivnosti budući da su bili osuđeni na boravak u kući. No, unatoč tome itekako je važno razmišljati o aktivnostima koje naše tijelo traži, a srce održava zdravim.

Osim toga, konstantna briga o kvalitetnoj prehrani i stalno kretanje može donijeti samo osobni zdravstveni boljitak, a Svjetska zdravstvena organizacija i ove je godine objavila smjernice o minimalnoj količini tjelesne aktivnosti koja je potrebna za zdravlje i kondiciju.

Svim odraslim osobama od 18 do 64 godine liječnici preporučuju 150 minuta tjelesne aktivnosti normalnog intenziteta tjedno.

U prijevodu to bi značilo oko 20 do 30 minuta kretanja dnevno, a pet do sedam dana u tjedno. Čak tri do četiri minute lagane vježbe i razgibavanja puno znače ako čovjek provodi previše sati u sjedećem položaju na poslu ili drugdje.

Osim toga, redovita fizička aktivnost koristi čovjekovom umu, smanjuje visoki krvni tlak te pomaže u upravljanju težinom. Najbitnije od svega smanjuje rizik od bolesti srca, dijabetesa, moždanog udara, raznih rakova, što sve inače povećava osjetljivost na Covid-19.

Lagano razgibavanje je u svakom slučaju preporučljivo, a vježbati uvijek možete u kući, na balkonu ili terasi.

Činjenica je da pandemija neće trajati cijeli život, ali vama će srce trebati cijeli život, pa najmanje što možete učiniti je ne izgubiti osjećaj za svoje dugoročno zdravlje!