KAKO SI PRIPOMOĆI KOD GRIPE? Stručnjaci podsjećaju da postoji niz metoda koje ublažavaju simptome

Autor: Zlatko Govedić

Gripa ili influenca jedna je od najučestalijih zaraznih bolesti koju uzrokuje virus gripe, a definiramo je kao visoku zaraznu bolest naglog početka. S gripom se susrećemo sezonski svake godine, u manjim ili većim epidemijama u zimskim mjesecima.

Kada virus dospije u dišni sustav on oštećuje sluznicu, što je uzrok lokalnih simptoma, no tipično za gripu je pojavnost burnih, općih simptoma. Vrijeme od kontakta s virusom do pojave simptoma bolesti (vrijeme inkubacije) je kratko i traje do 3 dana, nakon čega bolest počinje naglo, vrlo izraženim općim simptomima. To su visoka tjelesna temperatura, glavobolja, opće loše osjećanje, klonulost, bolovi u mišićima, drhtavice, ne tako rijetko mučnina ili povraćanje (češće kod djece). Tek nakon ovih općih, odgođeno se javljaju respiratorni simptomi: suhi kašalj, grlobolja, sekrecija iz nosa i konjunktivitis.

Postoji nekoliko učinkovitih načina da se ublaže simptomi gripe.





Okrepljujući san

U sezoni virusa spavajte što dulje, jer će imunitet biti jači. Najmanje osam sati u kontinuitetu, pa i dulje ako je potrebno. Uvečer lezite ranije i ustat ćete odmorni.

Obvezan doručak

Prvi je obrok vrlo važan te mora biti obilan i zdrav. Žitarice, med, mliječni proizvodi, voće i povrće dat će vam snagu i ojačati obranu organizma.

Topla kupka

Čim osjetite drhtavicu, lezite u toplu kupku ili se istuširajte vrućom vodom. Dovoljno je da stopala potopite u što topliju vodu i držite dok ne osjetite da se tijelom širi ugodna toplina.









Inhaliranje

Prvi simptomi gripe jesu začepljen nos i/ili curenje pa bi bilo dobro da odmah počnete inhalirati. Udišite vrelu paru čaja od metvice, kamilice ili bosiljka.

Izađite na zrak









Kratka će vam šetnja pomoći da se opustite i osvježite.

Pojačani obroci

Dok se imunitet bori s virusima, zaboravite na oskudne obroke i dijete. Pomozite mu tako što ćete povećati unos namirnica bogatih proteinima, mineralima i vitaminima.

Čajevi i vitamini

Umjesto treće i četvrte kave, popijte čaj od kamilice, koji će spriječiti taloženje sluzi u grlu i plućima. Uzmite tabletu vitamina C.

Namirnice koje pomažu

Uvečer možete popiti malo rakije koja će dezinficirati grlo, zagrijati tijelo i ubrzati cirkulaciju. Jedite hren, ljutu papriku i naravno češnjak koji je odličan borac protiv bacila.