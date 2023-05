KAKO SE NATJERATI DA PIJETE DOVOLJNO VODE? Primijenite ove trikove jer dehidracija može biti veoma opasna

Autor: Zlatko Govedić

Voda je ključna za održavanje normalnog funkcioniranja tijela. Važno je piti dovoljno vode kako bi tijelo ostalo hidrirano, što znači da će količina vode u tijelu biti optimalna za normalne fiziološke funkcije.

Nadalje, voda je važna za održavanje tjelesne temperature, transport hranjivih tvari i kisika u stanice, uklanjanje otpadnih tvari, održavanje hidratacije kože i očiju, podržavanje funkcije mozga i živčanog sustava te olakšavanje probave hrane.

Dehidracija se događa kada tijelo ne dobiva dovoljno vode da bi ispunilo svoje potrebe. To može dovesti do različitih problema, uključujući umor, vrtoglavicu, glavobolje, grčeve, suhu kožu, smanjenu urinaciju, zatvor, a u težim slučajevima do pada krvnog tlaka, dehidracije, teških neuroloških simptoma i oštećenja organa.





Stoga je važno piti dovoljno vode kako bismo spriječili dehidraciju i održali tijelo zdravim. Općenito se preporučuje konzumacija oko 2 do 3 l vode dnevno, ovisno o tjelesnoj aktivnosti, okruženju, vanjskoj temperaturi i drugim čimbenicima.

Što možete učiniti?

Kada je tijelo žedno, ono radi usporeno, a koža postaje suha i beživotna. Ako želite steći naviku ispijanja osam čaša vode dnevno, isprobajte ove trikove koji itekako pomažu.

Dodajte joj okus

Mnogima je voda najdosadnija i najbljutavija tekućina te radije posežu za slatkim sokovima. Kako biste izbjegli nepotreban unos šećera i voljeli vodu, dajte joj okus.

U staklenku sa širokim grlom stavite nekoliko listića svježe metvice, kriške limuna i kriške naranče i stavite u hladnjak. Vitaminska voda je i ukusna i zdrava.

Iskoristite snagu svog pametnog telefona









Vjerovali ili ne, na svoj telefon možete instalirati brojne besplatne aplikacije napravljene baš za ovu situaciju. To je podsjetnik koji će vas upozoriti da je vrijeme da pijete vodu.

Iako zvuči neobično, takve su aplikacije vrlo korisne.

Nabavite si lijepu bocu









Tijekom dana smo stalno zaposleni i zaposleni, a zbog toga zaboravljamo na potrebu za tekućinom, što onda negativno utječe na naš organizam.

Nabavite si lijepu bocu vode koju ćete uvijek imati sa sobom. Stavite ju u torbu i nosite svuda sa sobom. Kada ste na poslu, postavite ju na svoj stol kako bi vam uvijek bio nadohvat ruke.

Voda kao predjelo

Ovaj trik stvarno pali. Osim što ćete steći naviku pijenja vode, pomoći će vam u mršavljenju jer ćete smanjiti osjećaj gladi i time manje jesti.

Prije svakog obroka, a to vrijedi i za grickalice između obroka, popijte barem pola čaše do čaše vode. Neka vam ovaj trik postane navika.

Pratite koliko ste popili

Ako vam je pijenje vode prava muka, napravite plan.

Izračunajte koliko vode stane u vašu bocu i izračunajte koliko boca vode trebate popiti tijekom dana.

Primjerice, ako vaša boca ima volumen pola litre, pokušajte popiti četiri do šest boca tijekom dana.