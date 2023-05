KAKO PREPOZNATI NEDOSTATAK VITAMINA E? Ako imate ovih pet simptoma, vrijeme je da se obratite svome liječniku

Autor: Zlatko Govedić

Vitamin E jest grupa topivih vitamina koja se sastoji od osam različitih spojeva s antioksidativnim svojstvima. Najčešći oblici vitamina E jesu: alfa-, beta-, gama- i delta-tokoferol.

On igra važnu ulogu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa, procesa koji se javlja kada se u tijelu stvaraju slobodni radikali koji mogu oštetiti stanice i tkiva, što dovodi do starenja i različitih bolesti. Antioksidativna svojstva vitamina E pomažu u sprječavanju oksidativnog stresa pa štite stanice od oštećenja.

Zdravstvene blagodati

Vitamin E može pomoći u jačanju imunosnog sustava, što može pomoći u borbi protiv infekcija i bolesti.





Može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti tako što pomaže u smanjenju upale i poboljšava protok krvi.

Također, pomaže u smanjenju oštećenja kože od UV zraka i drugih faktora okoliša te pomaže u zadržavanju vlažnosti kože.

Napomena:

Iako je vitamin E važan za zdravlje, treba imati na umu da prekomjerno uzimanje ovog vitamina može biti štetno. Preporučeni dnevni unos vitamina E za odrasle osobe je oko 15 mg.

Simptomi manjka

Većina ljudi ne pati od manjka ovog vitamina. Obično se javlja kod osoba koje ne mogu apsorbirati hranjive tvari iz hrane, npr. u slučaju Crohnove bolesti ili cistične fibroze.

No ako imate manjak vitamina E, postoje ključni simptomi na koje trebate pripaziti.









Slabost

Ako ne unosite dovoljno vitamina E, vaši mišići trpe oksidativni stres, što dovodi do slabosti.

Obamrlost









Nedostatak vitamina E može uzrokovati perifernu neuropatiju, tj. utrnulost u rukama i nogama.

Problemi s koordinacijom

Još jedna nuspojava nedostatka vitamina E u tijelu je loša koordinacija. Naime, nedostatak ovog vitamina može dovesti do kvara pojedinih neurona u mozgu koji su ključni za kontrolu kretanja.

Oštećenje vida

Svjetlosni receptori u mozgu mogu biti oštećeni ako ne unosite dovoljno vitamina E hranom. S vremenom to može dovesti do pogoršanja vida, najčešće do zamućenja.

Oslabljen imunitet

Kada imunosni sustav ne funkcionira kako bi trebao, tijelu postaje teže boriti se protiv infekcija i bolesti. Vitamin E ključan je za pomoć imunosnom sustavu jer podržava rast T-stanica koje pomažu u borbi protiv infekcija.