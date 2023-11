Jure Brkljača progovorio o zdravstvenom problemu: ‘Otkrio sam kolesteatom’

Autor: Z.S.

Kako buka utječe na sluh, bila je tema u HRT-ovoj emisiji Dr. Beck. Naime, kako je napomenuto, gotovo osam posto cjelokupne svjetske populacije ima oštećenje sluha, dok manje od dva posto djece diljem svijeta ima trajno oštećenje ili trajni gubitak sluha. Gubitak sluha može imati različite uzroke, od godina života, buke, bolesti do ozljeda uha i tinitusa. Unatoč tomu što postepeni gubitak sluha u starijoj dobi nije u potpunosti razjašnjen, moglo bi se raditi i o ‘naplati’ dugotrajne izloženosti glasnim zvukovima i buci.

“Buka svakako oštećuje sluh, ali je važno znati da ja taj učinak glasnih zvučnih podražaja ovisi o intenzitetu koliko i hoće li nam oštetiti sluh te o vremenu izloženosti toj buci. Ono što je važno reći je da se ta oštećenja ustvari kumuliraju tijekom vremena. Primijetilo se da ljudi koji žive u urbanim sredinama imaju više oštećen sluh nego ljudi koji žive u tišim seoskim sredinama. To govori o toj akumulaciji buke kojoj su izloženi”, objasnila je doc. dr. sc. Sanja Vlahović, spec. otorinolaringologije, subspec. audiolog.





Borba Jure Brkljače

Pjevač Jure Brkljača pak otkrio je kako mu je oštećen sluh zbog čestih upala uha tijekom djetinjstva, ali i kolesteatoma. “Ja sam imao problem s kroničnom upalom uha i otkrio sam taj kolesteatom i zapravo on je već došao u neku veću fazu kad je zapravo oštećen moj stremen. Na kraju smo morali to ukloniti zajedno sa stremenom i imao sam ponovno drugu operaciju da se kolesteatom do kraja odstrani i sad je stanje stabilno”, ispričao je Brkljača.

Prema Hrvatskoj enciklopediji, kolastetom je cistična tvorba obložena pločastim epitelom, obično orožnjelim, a ispunjena odljuštenim stanicama, roževinom i kristalima kolesterola. Najčešći je u srednjem uhu i obližnjoj kosti, a rjeđi u živčanom sustavu i kostima lubanje. Može nastati embrijskim prebačajem epidermnih stanica ili kod dugotrajnoga gnojenja srednjeg uha. Ponaša se kao tumor, pa raste i razara kost s mnogim posljedičnim komplikacijama na susjednim tkivima.

Upozorenje oko pomagala

A postepeni gubitak sluha često se događa neprimjetno te je važno povremeno poduzimati rutinske testove sluha, posebice u starijoj dobi. Kada se suočimo s oštećenjem sluha, mnogi potegnu za jednostavnim rješenjima. Jedno od njih je kupnje slušnih pomagala. No, Marijana Tuta Dujmović, stručnjakinja za audiorehabilitaciju, naglaisla je ključnu važnost stručnog pristupa u rješavanju problema sluha.









“Ljudima je nekako, određenom postotku, puno jednostavnije otići kod nekog distributera, kod prodajnog predstavnika po aparatić bez dobro određene audiologije. Određeni distributeri nude svoje pretrage koje mogu biti i dobre i loše, ali kao da je još uvijek nekako zaziranje od odlaska u institucije javnog zdravstva”, poručila profesorica fonetike Tuta Dujmović.

Utjecaj na svakodnevni život

Gubitak sluha, poznat i kao oštećenje sluha ili gluhoća, predstavlja stanje u kojem osoba doživljava smanjenje sposobnosti čuti zvukove. Može se manifestirati u različitim stupnjevima, od blagog do potpunog gubitka sluha. Ovo stanje može biti privremeno ili trajno, uzrokovano različitim faktorima kao što su genetski faktori, trauma, infekcije, izlaganje buci ili proces starenja. Gubitak sluha može imati značajan utjecaj na svakodnevni život pojedinca, ometajući komunikaciju, socijalnu interakciju i svakodnevne aktivnosti.

Osobe s gubitkom sluha često se suočavaju s brojnim izazovima, uključujući poteškoće u komunikaciji, interakciji s okolinom i obavljanju svakodnevnih zadataka. Ovisno o stupnju oštećenja sluha, neki ljudi mogu koristiti različite tehnike komunikacije kao što su znakovni jezik, lipično čitanje ili upotreba slušnih pomagala poput slušnih aparata ili implantata. Kvalitetna podrška i prilagođena terapija često su ključni u pomoći osobama s gubitkom sluha da prevladaju izazove i uspješno se integriraju u svakodnevni život.









Važno je naglasiti da gubitak sluha može imati emocionalne, psihičke i društvene posljedice. Osim fizičkih izazova, osobe s ovim stanjem mogu se suočiti s osjećajem izolacije, stigmatizacijom ili depresijom. Stoga je podrška obitelji, prijatelja i stručnjaka ključna kako bi se olakšalo prilagođavanje na život s gubitkom sluha i osiguralo kvalitetno i puno življenje.