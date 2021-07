JESTE LI ZNALI DA ODREĐENE NAMIRNICE LOŠE UTJEČU NA VAŠU KOŽU? Donosimo popis koje su to!

Autor: Matea Sušac

Kožu možete njegovati s različitim preparatima ali to ne znači da joj pružate ono što joj je potrebno za zdravlje. Njega kože je više od sredstava za čišćenje, hidratantnih krema, tonera i seruma koje nanosite.

Iako to ne znači da ovi lokalni tretmani nisu važni zdrava, i sjajna koža zapravo započinje onim što stavite u tijelo, a ne samo onim što stavite na lice.

Upravo iz tog razloga osim proizvoda za kožu je važno razmišljati o hrani koju unosite u tijelo kako biste se brinuli o svojoj koži. Ako želite zdravu i sjajnu kožu bilo bi dobro da izbjegavate slijedeće namirnice.

RAFINIRANI ŠEĆER

Šećer, posebno rafinirani šećer nikako nije dobar za kožu. Prehrana bogata šećerom može pogoršati već loše stanje na koži poput akni, rozaceje, ekcema i psorijaze, a povezana je i s većim stopama raka kože i znakovima starenja. Poželjno je izbjegavajti hranu poput bijelog kruha, sode, slatkiša, voćnih sokova, slatkih žitarica i zalogajnica kako biste izbjegli skok inzulina koji stimulira upalu.

MLIJEKO, PERAD I SLIČNO

Mliječno i neekološko meso i perad mogu promijeniti hormonalnu ravnotežu u vašem tijelu jer mogu sadržavati hormone i antibiotike. Ljudi s aknama i rozacejom bi trebali izbjegavati mlijeko, sir, sladoled i neorgansko meso, osim ako nemaju hormone i antibiotike. Antibiotici u hrani su povezani s smanjenjem crijevnih bakterija, što je protuupalno i smanjuje oksidativni stres.

HRANA KOJA SADRŽI PESTICIDE

HRANA KOJA SADRŽI PESTICIDE

Hrana koja sadrži visoku razinu pesticida povezana je s rakom kože i znakovima starenja. Najbolje je izbjegavati hranu koja sadrži pesticide. To uključuje jabuke, bobice, grožđe, celer, špinat, breskve. Međutim, nema potrebe za izbacivanjem zdravog voća i povrća iz prehrane. Jednostavno, konzumirajte organske proizvoda.









KOFEIN

Preopterećenje kofeina u vašoj prehrani znači naboranu kožu. To je zato što je kofein odgovoran za dehidraciju vaše kože. Dehidracija znači starenje naše kože stanjivanjem. Proizvodnja kortizola u tijelu povećava se zbog konzumacije kofeina. Bilo to u obliku kave, hladne kave, ili čak zelenog čaja!

PRERAĐENA HRANA

Prerađena hrana poput gaziranih pića ima skrivene sastojke poput viška masti koje uništavaju kožu više nego što mislite. Oni mogu dovesti do problema s probavom, čiji će se učinci automatski pokazati na vašoj koži.

CRVENO MESO

Crveno meso često sadrži zasićene masti i kolesterol. To znači da konzumacija crvenog mesa dovodi do upale u tijelu. Naša koža zahtijeva stvaranje kolagena. Previše upala u tijelu znači da se proizvodnja kolagena smanjuje što dovodi do otupljenja kože.

BRZA HRANA

Brza hrana poput pljeskavica, krumpirića, pizza, sendviča puna je masnoća, šećera i soli kako bi je učinili ukusnom. Ako želite užarenu kožu, ibjegavajte brzu hranu koliko god ste u mugućnosti.