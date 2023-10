Jeste li čuli za dijetu OMAD? U novom trendu za ‘mršavljenje i pomlađivanje’ krije se više opasnosti

Autor: Zlatko Govedić

Jedan od najnovijih trendova za mršavljenje jest “dijeta s jednim obrokom dnevno” (eng. one meal a day, skraćeno: OMAD).

Među poklonicima su i neke poznate osobe, npr. britanski premijer Rishi Sunak i američki pjevač Bruce Springsteen.





Zagovornici OMAD-a tvrde da ta dijeta vodi brzom i dugoročnom uspjehu u mršavljenju te poboljšava zdravlje, uključujući usporavanje procesa starenja.

U osnovi, dijeta OMAD jest vrsta povremenog posta (eng. intermittent fasting), pri čemu postite 23 sata i konzumirate sve svoje dnevne kalorije u jednom obroku unutar jednog sata.

Pravila su predstavljena kao jednostavna i laka za pratiti. Možete jesti što god želite, pod uvjetom da stane na standardni tanjur za večeru, bez ograničenja kalorija ili prehrambenih smjernica.

Tijekom dana možete piti napitke bez kalorija (voda, crni čaj i kava).

Također, morate slijediti dosljedan raspored obroka, jedući svoj jedan obrok otprilike u isto vrijeme svaki dan.









Osim što stvara kalorijski deficit i rezultira mršavljenjem, pristaše vjeruju da produljeno razdoblje posta dijete OMAD dovodi do fizioloških promjena u tijelu koje potiču bolje zdravlje, uključujući poticanje metabolizma putem ketoze pri čemu tijelo sagorijeva uskladištene masnoće za energiju umjesto glukoze.

Malo je studija

“Nažalost, istraživanja o dijeti OMAD su ograničena. Većina studija je proučavala njezin utjecaj na životinje, a glavna studija s ljudima uključivala je samo 11 vitkih, mladih osoba koje su prakticirale OMAD samo 11 dana.

Tvrdnje o dijeti OMAD obično se temelje na istraživanju povremenog posta, a ne na samoj dijeti OMAD. Postoje dokazi koji podupiru učinkovitost povremenog posta u postizanju mršavljenja. Međutim, većina studija usmjerila se na kratkoročne rezultate, obično uzimajući u obzir rezultate postignute tijekom 12 tjedana ili manje”, objašnjava liječnik i nutricionist Nick Fuller sa Sveučilišta u Sydneyju (Australija).

Zašto je OMAD problematičan?

Može uzrokovati nedostatke hranjivih tvari i zdravstvene probleme.

Obroci koje jedemo svaki dan trebali bi uključivati izvor proteina uravnotežen s cjelovitim ugljikohidratima, povrćem, voćem, proteinima i dobrim mastima kako bi podržali optimalno zdravlje, prevenciju bolesti i upravljanje tjelesnom masom.









Nedostatak uravnotežene prehrane rezultirat će nedostatkom hranjivih tvari, što može dovesti do slabljenja imuniteta, umora i smanjenja gustoće kostiju, što pak dovodi do osteoporoze.

Post od 23 sata dnevno vjerojatno će dovesti do ekstremnih osjećaja gladi i nekontroliranih žudnji pa biste mogli redovito jesti lošu hranu kada dođe vrijeme za obrok.

Isto tako, možda ćete moći slijediti dijetu OMAD u početku, ali s vremenom će to postati naporno.

Evolucijsko nasljeđe

Ekstremne dijete, naročito one koje propisuju produljene periode posta, nisu praktične. One mogu dovesti do osjećaja uskraćenosti i socijalne izolacije tijekom obroka. Dovoljno je teško odbiti komad torte za rođendan na poslu, čak i u za vrijeme samog ručka, a zamislite što biste napravili da niste jeli 23 sata.

No postoji još jedna opasnost. Ako ćete naglo i brzo topiti kilograme, sve bi moglo brzo krenuti nizbrdo kada vam tijelo aktivira mehanizme obrane kako bi sačuvalo izgubljenu masu. Zapravo ćete ponovno dobiti na masi. To je evolucijsko nasljeđe koje potječe iz potrebe naših predaka lovaca-sakupljača da prežive periode oskudice hrane.

“Prema tome, unatoč trendu, dijeta OMAD nije održiva i ne dovodi do boljih rezultata u mršavljenju od drugih dijeta”, zaključuje Fuller.