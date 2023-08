Jeo 100 ćevapa u sat vremena i imao skoro 200 kila, čudesno smršavio i pokazao kako danas izgleda

Autor: Z.S.

Dejan Đuričić iz Inđije poznat je i najpoznatijeg srpskog gurmana. Iako mnogi kad bi ga vidjeli bi pomislili da ne bira što stavlja u tanjur, istina skroz drugačija. Pekarski proizvodi, grickalice gazirana pića i alkohol nisu na njegovom meniju pa je pitanje kako je onda imao skoro 200 kilograma?





Naime, Deki je za samo jedan obrok mogao pojesti 100 ćevapa, aoprema njegovim riječima za desert je jednom pojeo 120 kugli sladoleda.

Jedva stajao na nogama

“Čim otvorim oči ujutro, ja idem u frižider. Tamo mi stoji matična mliječ, to je jako zdravo i to jedem ujutro, na prazan trbuh. Pola sata poslije doručkujem uglavnom nudle, ali dodam sos od rajčice i domaće maslinovo ulje. Zatim već razmišljam šta ću za ručak”, kazao je svojevremeno za emisiju ‘Kojekude sa Marom’ i otkrio kako je natukao 180 kilograma.

Naime, u ranim dvadesetim je doživio ozljedu kralježnice te su se od tada kilogrami samo gomilali. Puno je jeo, a kalorije nije trošio. Problemi su se redali, zdravlje se narušavalo te je jedva stajao na nogama.

Milijun eura na hranu

Zbog svega toga odlučio je promijeniti navike te je izgubio 80 kilograma manje. Zanimljivo, izračunao je da je po restoranima u 30 godina na hranu potrošio milijun eura.









“Ja 30 godina svakog dana jedem u restoranu. To je 10.950 dana. E sad minimalno mi je račun 100 eura. Nekad sam jeo i po 2-3 puta dnevno u restoranu. Ali hajde da računamo samo taj jedan obrok, to je dakle 100 eura. I u to ne ulazi piće. Dakle, sto eura puta 10.950 dana – to je tih milijun eura”, rekao je u emisiji “24sedam sa Marom”.

“Smršavio sam 80 kilograma. Da, nekad sam mogao pojesti 100 ćevapa, 100 kugli sladoleda. I dalje sve to mogu pojesti, ali neću. Nije mi to cilj u životu. Dobio sam energiju, sretan sam. Izbacio sam šećere i žitarice. Jedem meso i dosta salate. Moja maksimalna težina bila je 193 kilograma. Najveća želja mi je da mogu obući kao čovjek. Ranije sam uvijek oblačio nešto crno i oblačio sam se u dućanu za trudnice. Evo sad nosim tenisice sa zračnim đonom, to volim. A ranije taj zračni đon pukne u prva dva dana. Sad mogu i vezati tenisice, a ranije se od nisam mogao sagnuti “, rekao je.









“Svakome kome treba savjet ili pomoć ja sam tu. Za svakoga. Znam kako je to, ja sam se mučio, probao sam ranije tisuću dijeta i nije išlo. Svim ljudima treba podrška. Besplatno ću posavjetovati sve i svima ću pružiti podršku. Namjeravam smršavit još jedno 10-20 kilograma. E, onda ću početi da treniram”, poručio je.