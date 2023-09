Jela ribu pa se zarazila smrtonosnom bakterijom: Amputirali joj ruke i noge, jedva preživjela

Autor: Z.S.

Često se upozorava koliko je važno pravilno čuvanje i pripremanje hrane. Neke namirnice, nedovoljno kuhane, mogu dovesti do rizika od trovanja bakterijama, poput salmonele, E. coli ili listerije.

No, te mjere nekada nisu dovoljne o čemu svjedoči i priča Laure Barajas (40). Ona je kupila ribu tilapiju na lokalnoj tržinicu San Joseu. Kako je napisala njezina prijateljica Ana Mesina u GoFundMe kampanji, sama ju je pripremila i pojela kod kuće. Nakon toga više od mjesec dana provela je u bolnici boreći se s infekcijom bakterije ‘vibrio vulnificus’ prije nego što su joj u odstranjeni svi udovi.

Užasno

“Svima nam je to jako teško. To je užasno. Ovo se moglo dogoditi bilo kome od nas”, rekla je Mesina za KRON.





Laura Barajas, 40, had her limbs amputated after she ate undercooked tilapia, which is believed to carry bacteria that infects between 150 and 200 Americans a year.https://t.co/iqJSH4MTxq pic.twitter.com/ErVv36u3qJ — ExpressUSNews (@ExpressUSNews) September 17, 2023

“Skoro je izgubila život. Bila je na respiratoru. Stavili su je u medicinski induciranu komu. Prsti su joj bili crni, stopala crna, donja usna crna. Imala je potpunu sepsu i bubrezi su joj otkazivali”, navela je.









‘Bakterija koja jede meso’

Riba je navodno bila zaražena potencijalno smrtonosnom bakterijom ‘vibrio vulnificus’ koja se nalazi u sirovoj morskoj hrani i morskoj vodi, a poznata je i kao ‘bakterija koja jede meso’.

BEWARE OF WHAT YOU EAT, EVERYONE! 😰 According to a report by PEOPLE Magazine, Laura Barajas, 40, purchased tilapia from a local market in July and fell ill almost immediately after consuming it. | via @philstarlife





READ: https://t.co/1WD4KVdUWL pic.twitter.com/uqlq0eqw8s — The Philippine Star (@PhilippineStar) September 19, 2023

Ta bakterija prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CCD-u) uspijeva u toplijim vodama Meksičkog zaljeva. Svake godine uzrokuju oko 80 tisuća bolesti u SAD-u.

A woman had all four of her limbs amputated after contracting an infection by eating tilapia that was contaminated with potentially deadly bacteria.

Laura Barajas, 40, ‘almost lost her life’ after eating the fish which she bought from a local market in San Jose, California, back… pic.twitter.com/xs9asAz8gK — Stevie Spencer (@SSBloodRabbit) September 18, 2023

Simptomi

“Nemojte jesti sirove ili nedovoljno kuhane kamenice ili druge školjke. Skuhajte ih prije jela. Uvijek operite ruke sapunom i vodom nakon što dirate sirove školjke”, preporučuje CDC.

Simptomi infekcije su vodenasti proljev, grčevi u želucu, mučnina, povraćanje i groznica, navodi CDC i ističe da je najčešći uzrok ‘vibrio’ infekcija jedenje nedovoljno kuhanih ili sirovih kamenica i školjki.

Mengonsumsi ikan nila yang kurang matang, lengan dan paha wanita ini harus diamputasi karena infeksi Laura Barajas (40) sempat membeli ikan nila untuk dimakan sendiri pada Juli 2023 lalu Beberapa hari kemudian, kesehatan Laura menurun drastis hingga gagal ginjal dan koma pic.twitter.com/rGobujULM8 — TMI Hari ini (@TMIHARINI) September 18, 2023

Drugi način na koji se možete zaraziti je da imate posjekotinu izloženu vodi u kojoj živi ova bakterija. Inficirana rana može pokazati crvenilo, bol, otok, toplinu, promjenu boje i iscjedak. Doktori ističu da je posebno opasna za osobe sa oslabljenim imunitetom.