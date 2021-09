JEDNOSTAVAN I UČINKOVIT OBLOG ZA PROŠIRENE VENE: Dovoljne su tri žličice

Autor: T.Š.

Kažu da za svaku tegobu u prirodi postoji lijek, a jedan od dokaza za tu tvrdnju je i jednostavan pripravak koji rješava jednu od čestih tegoba – proširene vene. Za većinu ljudi riječ je tek o jednostavnom estetskom problemu i ne uzrokuju im nikakve smetnje, no, kod nekih osoba one mogu uzrokovati bol i neugodu, ali i dovesti do većih problema ili biti tek simptom nekog većeg problema.

Gotovo svaka peta osoba ima probleme s proširenim venama, bez manifestacije težih simptoma. Bitno je napomenuti da je ovaj poremećaj nasljedan. Gotovo polovica bolesnika ima roditelje s istim ili gorim simptomima.

Kod normalnih žila u nogama, zalisci sprječavaju spuštanje krvi natrag niz noge zbog sile teže. Kada oni prestanu raditi kako treba, krv se nakuplja i širi krvne žile, pa one koje su tik ispod kože pomodre i postanu kvrgave. Takve žile najčešće se nalaze na stražnjoj strani listova i s unutarnje strane nogu.

Loša prehrana, premalo kretanja, dugo stajanje, dugo sjedenje, gojaznost, menopauza, starost su čimbenici koji povećavaju rizik od nastanka proširenih vena.

Pripravak za proširene vene

Samopomoć i briga o zdravlju, poput vježbanja, gubitka težine, podizanja nogu i izbjegavanja dužeg stajanja i sjedenja, mogu olakšati bol i spriječiti pogoršanje proširenih vena.

Bijela mrtva kopriva odličan je prirodan saveznik u borbi protiv ovog problema. Dovoljne su sve tri žličice koprive koje je potrebno preliti vrućom vodom, potom ostaviti da stoji jednu minutu. Namočite ručnik u ovaj pripravak te ga toplog stavite na listove.

Ova biljka često je poznata i pod nazivima: bijela kopriva, mrtva kopriva, žibrat, pivka. Ubire se biljka u cvatu s korijenom od početka travnja pa do kraja rujna. Mladi listovi koji se beru u proljeće kuhaju se kao špinat. Biljka se smije brati samo po sunčanom i suhom vremenu. Bijela mrtva kopriva ima brojna ljekovita svojstva, a posebno je zanimljivo što služi i za liječenje bolesti neredovite menstruacije, za smekšavanje grčenja maternice, kod bolesti dišnog sustava, kao i kod tuberkuloze pluća.

U pučkoj medicini, osim blagotvornog obloga kojeg smo ranije spomenuli, služi i kao lijek protiv nesanice te živčane premorenosti. Za “jačanje živaca” preporučuje se piti 2 do 3 šalice čaja od bijele mrtve koprive dnevno s medom.









Ako ste zabrinuti o tome kako vaše vene izgledaju ili kako se osjećate posjetite liječnika.