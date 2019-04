Jedite ovih deset namirnica za doručak i više nikad nećete imati problema s kilogramima!

Autor: Iva Hanzen

Kivi

Kivi je odličan izvor vlakana pa se kao takav često koristi u dijetama jer hrana bogata vlaknima produžava osjećaj sitosti. K tome je ova namirnica siromašna masnoćama, a veoma bogata vitaminom E koji se u najvećim količinama nalazi u masnim namirnicama. Kivi osim toga smanjuj stres i odličan je borac protiv depresije i visokog tlaka pa čak i žgaravice pa ćete s kivijem, osim mršaviji, ući i sretniji u dan. Najbolje je pojesti jedan do tri kivija dnevno, a s obzirom na to da je toliko lagan, sva tri možete slistiti već ujutro. Pojedite ga uz doručak uz čašu vode, ili ga jedite samostalno u kombinaciji s pahuljicama, ostalim voćem, a bit će i odlična zamjena za desert.

Zeleni čaj

Najbolje ga je piti bez šećera jer ako naspete hrpu šećera u njega, učinak neće biti odgovarajući, odnosno neće potaknuti topljenje kilograma. No, na tržištu postoje razne vrste zelenog čaja, poput primjerice onog s jasminom koji je toliko fin sam po sebi da mu šećer zaista ne treba. K tome je zeleni čaj pun kofeina, ne naravno kao kava, ali je svejedno postotak kofeina u zelenom čaju velik, što je dobro iz dva razloga. Prvi je taj što će vam otkloniti umor i glavobolju koji se često pojavljuju kada se ujutro probudimo, a drugi je taj što potiče probavu.

Zobena kaša

Porcija zobene kaše ima svega 150 kalorija, izuzetno je hranjiva i k tome je izuzetno jeftin izbor, a od nje ćete se osjećati sitije, nego od sendviča s bijelim kruhom, pogotovo ako u nju dodate orašaste plodove, svježe i suho voće pa i spomenuti kivi.

Kava

Kava je bogata kofeinom, to svi znamo, no kako kofein utječe na mršavljenje? Evo, kako! Kao prvo, kofein suspreže apetit pa se uz njega bez većih poteškoća možemo oduprijeti nezdravim jutarnjim zalogajima. Uz to što smanjuje apetit, kofein pozitivno utječe i na proces termogeneze pa tijelo posljedično upotrebljava više kalorija i u konačnici kofein pospješuje razgradnju masnoća u tijelu.

Smoothieji

Na koji način smoothieji utječu na mršavljenje? Jednostavno je! Osim što ćete nakon smoothieja ujutro imati probavu kao nikad do sad, zbog velike količina voća i povrća od kojih se pripremaju obiluju vitaminima, mineralima i vlaknima koja nabubre i drže nas sitima još dugo nakon doručka.

Chia sjemenke

Chia sjemenke djeluju na više načina kada govorimo o mršavljenju. Kao prvo, zbog svog nutritivnog sastava veoma brzo mogu nadomjestiti nedostatak izgubljenih tvari. Kao drugo, prethodno namočene sjemenke nabubre i stvaraju sluz pa gotovo trenutno pružaju osjećaj sitosti, pospješuju rad crijeva, ubrzavaju probavu i izlučivanje toksina te sprječavaju zatvor. I kao treće ne podižu razinu šećera u krvi, pa time ne izazivaju brzi osjećaj gladi.

Bobičasto voće

Bobičasto voće odlično je za mršavljenje, tržnice su ga sada prepune, a u njega spada toliko namirnica da će i oni izbirljivi pronaći svoj favorit. Naime, u ovu skupinu spadaju maline, kupine, ribizl, borovnice, brusnice i jagode. Dodajte ih smoothieju ili zobenoj kaši i imat će maksimalno zdrav i ukusan obrok koji je kao stvoren za mršavljenje.

Sjemenke lana

Najbolje je da ih ujutro dodate u jogurt, a dobro ćete učiniti i ako njima pospete zelenu salatu za ručak. Na koji god način ga uzmete, lan je pravi saveznik u gubitku kilograma. To je zato što se u lanu nalaze rastvorljive i nerastvorljive tvari blagotvorne za probavu, čišćenje crijeva i održavanje idealne tjelesne težine. K tome se smatra da lan ima više vlakana od bilo koje biljke pa izuzetno smanjuje osjećaj gladi i daje osjećaj sitosti.

Banana

Iako će neki nutricionisti savjetovati da za rapidno gubljenje kilograma ujutro pojedete jednu bananu i popijete šalicu tople vode, bit će dovoljno i da jednostavno uključite banane u svoj doručak, a to je iznimno lako jer ih uvijek možete dodati u spomenuti smoothie ili zobenu kašu. Svakako ih više jedite jer banane potiču probavu i ubrzavaju metabolizam. Uz to su bogate škrobom koji ima nizak glikemijski indeks, što znači da se duže probavljaju i ostavljaju osjećaj sitosti duže vrijeme.

Grejp

U grejpu se nalaze sastojci koji mogu smanjiti razinu inzulina, a manja razina inzulina znači da će organizam hranu više koristiti za energiju nego je pohranjivati kao masno tkivo. K tome je grejp odličan izvor vlakana, a vlakna kao što smo napomenuli potiču osjećaj sitosti.