Jedite 25 g vlakana dnevno i dogodit će vam se čudo!

Posljednjih godina sve više možemo čitati o tome koliko su dijetetska vlakna važna za dobro zdravlje. Adekvatan unos vlakana smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja, pomaže nam da bolje spavamo te nas čak štiti od alergija na hranu.

Nedavno su novozelandski znanstvenici potvrdili da je potrebno konzumirati najmanje 25 g vlakana kako bismo bili boljeg zdravlja. Rezultati njihova istraživanja pokazali su da minimalan dnevni unos vlakana od 25 do 29 g smanjuje opći rizik od smrti za 15% do 30% (uslijed raznih bolesti) u usporedbi s osobama koje jedu manje od 25 g vlakana dnevno. Veći unos vlakana, naime, smanjuje rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa tipa 2, karcinoma debelog crijeva i karcinoma dojke za 16% do 24%.

Inače, u hranu najbogatiju vlaknima ubrajaju se integralne žitarice, mekinje, mahunarke, orašasti plodovi i sjemenke, voće (jabuke, kruške, jagodičasto i bobičasto voće) i povrće (mrkva, brokula, cikla te zeleno lisnato povrće).