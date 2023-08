Jedete li sjemenke lubenice? Kada vidite što mogu napraviti vašem organizmu prosvijetlit ćete se

Autor: H.B.

Lubenicu svi vole zbog njezine osvježavajuće i zdrave prirode, no postoji jedna stvar kod ovog sočnog voća koju mnogi ne podnose, a to su koštice. Generacijama smo naučeni da se moramo riješiti ovih sitnih nepoželjnih komadića, pa često gubimo vrijeme uklanjajući svaku malu “crnu točkicu” koju primijetimo. No, cijelo smo vrijeme zapravo činili veliku pogrešku.

Sjemenke lubenice zapravo donose brojne koristi za naše tijelo, a upravo smo mi ti koji smo to vjerojatno često ignorirali i to iz neznanja ili nekakve generacijske predaje. Te male sjemenke igraju važnu ulogu u pomoći našem tijelu da se oslobodi toksina, a nevjerojatno je da se iz njih čak može napraviti i čaj koji pomaže u čišćenju pijeska iz bubrega.

Pune su vitamina i od njih se može napraviti čaj

Da bismo pripremili ovaj ljekoviti čaj, trebat će nam četiri žlice mljevenih ili sitno narezanih sjemenki lubenice, svježih naravno. Prelijevamo ih s pola litre kipuće vode te čekamo da se ohlade. Nakon što se ohlade, čaj se procijedi i može se popiti. Preporuča se konzumacija ovog čaja četiri puta tijekom sedam dana kako bi se postigli najbolji rezultati.





Osim svojeg djelovanja na bubrege, sjemenke lubenice mogu pomoći u suzbijanju osjećaja nadutosti jer su bogate vlaknima koja potiču probavu. Također sadrže kalij koji regulira ravnotežu vode u tijelu, smanjujući time oticanje zglobova i stopala.

No, to nije sve – ove male sjemenke su skladište vitamina. Vitamini B6, B1 i C nalaze se u značajnim količinama, čime se pridonosi jačanju imunološkog sustava. Tu je i mangan, koristan za zdravlje kože i kostiju. Ne zaboravimo triptofan, prisutan također u sjemenkama, koji igra ključnu ulogu u proizvodnji serotonina, hormona sreće.