JEDENJE STOJEĆI ILI HODAJUĆI UBRZAVA PROBAVU? ‘Ne samo da nema dokaza da je to dobro, nego je i štetno’

Autor: Zlatko Govedić

Internetom se posljednjih godina proširila priča da konzumiranje hrane dok stojite ili hodate, umjesto sjedeći za stolom, ima neke zdravstvene koristi. Međutim, nema dovoljno znanstvenih dokaza koji bi nedvosmisleno potvrdili da jedenje stojeći ili hodajući ima značajne pozitivne učinke na zdravlje.

Usto treba uzeti u obzir nekoliko činjenica.

Kontrola unosa hrane





Studije su pokazale da jedenje stojeći ili hodajući može dovesti do manje svjesnosti o unosu hrane i manje osjećaja sitosti. Kada jedete sjedeći za stolom, veća je vjerojatnost da ste svjesni količine hrane koju konzumirate, kao i samog osjećaja sitosti. U suprotnom, može se dogoditi da se prejedete ako brzo jedete stojeći ili hodajući.

Utjecaj na probavu

Postoji teorija da stajanje ili hodanje tijekom obroka može poboljšati probavu hrane. Hodanje nakon obroka može pomoći u poticanju probavnog procesa. Međutim, znanstveni dokazi koji bi podržali takve tvrdnje jesu ograničeni.

Pad koncentracije

Jedan od potencijalnih nedostataka jedenja stojeći ili hodajući jest smanjena koncentracija. Kada jedete sjedeći za stolom, vjerojatnije ste fokusirani na hranu i osjećaj sitosti. Usto, sjedenje za stolom može stvoriti okruženje u kojem se možete opustiti i uživati u obroku.

Naravno, važan je kontekst. U nekim situacijama, poput brzog obroka na poslu ili u pokretu, može biti prikladno da jedete stojeći ili hodajući. Međutim, za uravnoteženu i svjesnu prehranu, sjedenje za stolom i usredotočenost na obrok mogu biti preferirani način.









Kao i kod svih aspekata prehrane, individualne potrebe i preferencije igraju važnu ulogu. Važno je prilagoditi način prehrane vlastitim potrebama i uživati u obrocima na način koji vam najbolje odgovara.

Dodatni problemi

Američki gastroenterolog Peyton Berookim objašnjava kakve se promjene događaju u probavi kada žvačemo i gutamo stojeći.

Brža probava









“Prvo što treba primijetiti je da kada stojimo i jedemo, krv ide dolje u noge, jednostavno zbog gravitacije, a to može uzrokovati smanjen protok krvi u želudac gdje je potrebna za probavu. Kao rezultat toga, probava može neće djelovati tako savršeno i možete doživjeti nadutost i probleme s probavom”, kaže gastroenterolog.

Dodaje da se sličan učinak događa ako se odmah nakon jela počnemo kretati. Tada dolazi do brže probave i slabije apsorpcije hranjivih tvari. Srećom, to nije razlog za zabrinutost.

Kada jedemo stojeći, obično brže žvačemo i gutamo, a to može dovesti do određenih posljedica. Što brže jedemo, veća je vjerojatnost da ćemo progutati puno zraka, što dovodi do stvaranja plinova.

Nedovoljno žvakanje

Ako žvačemo brzo, ali nedovoljno i još gutamo, može doći do grčeva u želucu, jer u tom slučaju želucu treba više vremena da razgradi hranu.

Ako imate ovaj problem i ne znate kako si pomoći, savjet liječnika je da, umjesto da stojite dok jedete, sjednete i pripazite hoće li simptomi nestati.

Uživajte u jelu

Kada sjedite dok jedete i date si vremena da uživate u obroku, možete očekivati ​​nekoliko dobrobiti za svoju probavu. Budući da će žvakanje i gutanje hrane stojeći izazvati neke nuspojave, poput neugodnog osjećaja u želucu, male promjene mogu poboljšati probavu.

Berookim dodaje da će u tom slučaju i vaše psihičko zdravlje profitirati. Svjesno jedenje držat će simpatički živčani sustav pod kontrolom, što će pomoći autonomnom živčanom sustavu da pravilno funkcionira.

Drugim riječima, stres dokazano ometa gastroenterološke mehanizme pa možemo reći da će crijeva poslati signale mozgu, a i on će poslati signale crijevu kada je u problemu. U takvom stanju možete postati i depresivni ili anksiozni.