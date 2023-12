Jede isključivo meso pa otkrila kako to utječe na njezino zdravlje: ‘Osjećam se bolje nego ikad’

Autor: F.F

U današnje vrijeme sve češće čitamo i slušamo o “novim” dijetama i prehranama. Sve više ljudi se okreće veganskim i vegeterijanskim obroci, ali sve više ljudi prihvaća i mesoždersku dijetu, a među zagovornicama ističe se Mikhaila Peterson, kći poznatog psihologa Jordana Petersona, čiji su kontroverzni stavovi o odnosima između muškaraca i žena poznati javnosti. Dijeta koja se sastoji isključivo od mesa poznata je kao mesožderska dijeta. Ova prehrambena opcija, iako kontroverzna i suprotna mnogim uobičajenim prehrambenim smjernicama, dobiva pažnju određenih pojedinaca zbog tvrdnji o potencijalnim zdravstvenim prednostima.

Mikhaila je nedavno privukla pažnju javnosti zbog svojih neobičnih prehrambenih navika. Tijekom gostovanja u emisiji Piersa Morgana, otkrila je svoju jedinstvenu rutinu koja se sastoji isključivo od mesa za doručak, ručak, večeru, ponekad uz dodatak juhe. Na pitanje o konzumiranju povrća, odgovorila je jednostavno: “Ne”. Isto vrijedi i za umake i priloge.





Piers je izrazio iznenađenje rekavši: “Samo meso? Šest godina? Izgledaš iznimno zdravo! Što kažu doktori o takvoj prehrani?” Mikhaila je odgovorila: “Ovisi o doktoru, ali uglavnom mi kažu: ‘Znaš, ti bi već trebala biti mrtva!’ Kad sam bila tinejdžer, nisam mogla ustati iz kreveta. Zamijenili su mi kuk i gležanj. Nisam mogla hodati. Dakle, mislim, moja početna točka je ‘skoro mrtva’, u usporedbi s tim, ovo je sjajno. Sada se osjećam bolje nego ikad.”

Bolest ju je natjerala

Inače, Mikhaila pati od autoimunog artritisa, zbog kojeg je u tinejdžerskim godinama imala velikih problema. Bila je gotovo nepokretna te je morala pauzirati fakultet jer joj se zdravstveno stanje iznimno pogoršalo. Tada je otkrila kako izbor hrane jako utječe na njezino stanje i zdravlje.

Potom je popularni voditelj priupitao je li joj se meso zgadilo, a ona je iskreno poručila: “Ako bi morala birati jednu hranu koju ću jesti svaki dan, do kraja svog života, to bi bio New York biftek sa soli. Barem je to dobro, alternative znaju biti gore”.

Mikhaila, koja vodi blog “Don’t eat it” već godinama, otkriva da boluje od teške autoimune bolesti, što je bila njezina motivacija za promjenu prehrambenih navika. Unatoč kritikama o visokim troškovima njezine prehrane, većina podržava njezinu odluku, znajući da je dijeta nužna zbog autoimunog artritisa koji utječe na njezino zdravlje.