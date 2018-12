JAKO ZDRAV, A SKIDA KILOGRAME! Sigurno nikad niste čuli za ovaj tip graha, a čini čuda za zdravlje i liniju iz snova

Autor: Iva Hanzen

Volite grah, ali ne i plinove koje uzrokuje? Također ste u potrazi na namirnicom koja će vas dugo držati sitima i dati vam energiju, prijeko potrebnu u ovim hladnim danima. Onda je azuki grah pravi odabir za vas. Dugo je bio zvijezda makrobiotičke kuhinje, no sada su njegove fantastične karakteristike uočili i zagovornici klasičnih načina kuhanja. Kako i ne bi kada je uistinu magičan.

Doduše, dugo se kuha pa ga je potrebno prethodno namakati između dva i četiri dana, s tim da svaki dan trebate promijeniti vodu. Unatoč namakanju svejedno ćete ga trebati kuhati gotovo sat vremena. Međutim, možete skuhati veću količinu odjednom pa dio jesti i držati u hladnjaku kao klasičnu grah salatu s bučinim uljem i lukom, s tim da će ova salata biti prava poslastica ako joj dodate pržene sjemenke. Ostatak možete izdvojiti za varivo koje će biti gotovo za samo 15 do 20 minuta. Sve što trebate je izdinstati mrkvu, korijen celera i peršina i dodati ovaj već kuhani grah, uz naravno začine i to je to. Imate varivo koje možete jesti kod kuće i ponijeti iduću dan na posao, ako imate mikrovalnu na posao. Ako nemate, onda nosite azuki grah na salatu. U oba slučaja imat ćete za obrok takvu energetsku bombu koja u suradnji s crnim kruhom daje osjećaj sitosti tijekom čitavog dana.

Inače riječ je o sitnom, tamnocrvenom grahu porijeklom iz Kine. Od davnina se koristi u Aziji u kulinarske i medicinske svrhe, a danas je sve popularniji širom svijeta. Malo je tvrđi, ali je i slađi od većine mahunarki. Njegova zdravstvena svojstva su značajna pa tako poboljšava cirkulaciju i protok krvi u tijelu, zagrijava organizam i čisti ga od štetnih tvari, doprinosi pravilnom radu mjehura, bubrega i reproduktivnih organa, pomaže u regulaciji menstrualnog ciklusa te u liječenju proljeva i krvave stolice.

Također je preporučljiv u prehrani dijabetičara te svima koji žele smršaviti pa se kao takav često koristi u raznim dijetama jer doprinosi gubitku suvišnih kilograma. Sadrži malo kalorija i masti, a lako se probavlja pa pruža duži osjećaj sitosti te smanjuje apetit. Ujedno, za razliku od ostalih grahorica, ne uzrokuje nadimanje i plinove. Nismo li vam rekli da je magičan?