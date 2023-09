Iznimno loša navika koju mnogi čine u WC-u: Prijeti vam čak i veoma neugodan prolaps rektuma

Autor: Zlatko Govedić

Prema jednoj studiji, ljudi u prosjeku troše tri i pol sata tjedno na WC-u. Prosjek osobe je pet posjeta WC-u dnevno. Mnogi provode vrijeme sjedeći dok u ruci drže mobitel, pregledavajući poruke ili gledajući videozapise.

Međutim, Klinika Mayo upozorava da “dugo vrijeme provedeno na zahodu” ili prekomjerno naprezanje može uzrokovati hemoroide.

Iako možda uživate u sjedenju na WC-u, čitajući novine ili pretražujući društvene mreže, to bi moglo naštetiti vašem rektumu.





“To stvara dodatan pritisak na vene u donjem rektumu, što na kraju može dovesti do hemoroida koji mogu biti neugodni i uzrokovati krvarenje”.

Iako se obično povuku sami, infekcija može izazvati potrebu za posjetom liječniku.

Neki su u većem riziku

Veća vjerojatnost razvoja hemoroida može se pojaviti kod osoba koje ne vježbaju, trudnica ili kod onih s problemima s opstipacijom. Naprezanje tijekom nužde također može biti štetno.

“Osim toga, naprezanje može dovesti do analnih fisura. To su male pukotine u debelom crijevu blizu anusa, koje mogu svrbjeti, boljeti i uzrokovati krvarenje. U najgorem slučaju može doći do rektalnog prolapsa, gdje vam rektum izlazi kroz anus”, kaže britanska liječnica Stephanie Taylor.









Simptomi hemoroida uključuju:









kvržice oko anusa tijekom pražnjenja crijeva

bol u anusu

sluz iz anusa

osjećaj kao da i dalje morate obaviti nuždu čak i nakon što završite

Brzo reagirajte

Postoje mjere koje možete poduzeti kod kuće kako biste spriječili hemoroide, uključujući unos dovoljno vlakana i pijenje dovoljno vode kako biste održali stolicu mekom.

U početku možete zatražiti savjet u ljekarni, ali ako se simptomi ne poboljšaju nakon tjedan dana, obavezno posjetite svog obiteljskog liječnika koji vam može propisati lijek.

Ako ni to ne pomogne, možda ćete morati potražiti bolničko liječenje.

“Izbjegavajte provoditi predugo vrijeme na WC-u. Ondje se ne biste trebali zadržavati dulje od pet minuta”, zaključuje Taylor.