Iznenadit će vas što ljudi rade s pjenom za brijanje: ‘Ne mogu vjerovati da djeluje’

Autor: F.F

Mnogi ljudi su se okrenuli potpuno prirodnim i ekološki prihvatljivim metodama za čišćenje, bilo da se radi o kupaonici, kuhinji ili pak stakla. Na taj način smanjuju otpad, nisu izloženi štetnim kemikalijama te često uspiju i uštedjeti. Takvi trikovi za čišćenje postaju sve popularniji.

Tako je jedna žena na YouTubeu otkrila kako svoju kupaonicu pere s pjenom za brijanje. Trik je to za koji su mnogi čuli, no Smart Fox profil na YouTubeu otkriva kako da postanete još efikasniji s pjenom za brijanje. Krpe ili maramice obično se koriste za nanošenje kreme za brijanje oko pločica, što može biti prilično neugodno iskustvo.





Ovaj izuzetan trik za čišćenje toaleta postao je popularan diljem svijeta i opisan je kao “božji dar” u komentarima ispod videa. Trik se svodi na to da ljudi nanesu kremu za brijanje na kadu, pločice i prostor oko WC školjke jer “iznenađujuće dobro” uklanja mirise urina i ostavlja keramiku potpuno čistom.

Ljudi su oduševljeni

“Imam troje djece, i svaki drugi dan koristim kremu za brijanje kako bih eliminirala neugodne mirise”, podijelila je jedna obožavateljica. Nedavno je ovaj trik postao još popularniji zahvaljujući objavi na YouTubeu, gdje je žena opisala da je koristila pjenastu metlu za ribanje kupaonice, dok je krema za brijanje bila namazana oko pločica.

Trik s metlom s dugom drškom omogućuje vam čišćenje WC prostora dok čuvate leđa jer se ne morate saginjati kako bi istrljali mrlje u vašoj kupaonici. U komentarima su se javili mnogi ljudi koji su isprobali ovaj trik te imaju samo riječi hvale.



“Ne mogu vjerovati da ovo djeluje”, “Mama mi je uvijek govorila da čistim s metlom kako bi si čuvala leđa. Bome je bila u pravu”, “Koristim to na pločicama u kupaoni, nanesi, izribaj i to je to. Djeluje”, “Kako dobro i korisno, za vaša leđa i čišćenje”, “Hvala puno, sjajan trik!”, samo su neki od komentara na YouTubeu.