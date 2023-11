Izbacivanjem jedne žličice soli možete profitirati: Najviše oni koji se muče s visokim tlakom

Autor: F.F

Nova istraživanja ukazuju na to da jednostavna promjena u prehrambenim navikama, poput smanjenja unosa soli, može značajno sniziti krvni tlak, pružajući učinke slične učincima prvih lijekova propisanih za hipertenziju. Ovo otkriće potječe iz studije objavljene 11. studenog u JAMA-i, koja detaljno proučava utjecaj unosa natrija iz hrane na krvni tlak sredovječnih i starijih odraslih osoba.

Sudjelovalo je više od 500 ljudi u dobi od 15 do 77 godina iz različitih dijelova svijeta. Rezultati ukazuju na to da bi smanjenje unosa soli za samo jednu žličicu dnevno moglo rezultirati značajnim smanjenjem sistoličkog krvnog tlaka. Ovaj učinak primijećen je kod sudionika, bez obzira na to imaju li već visok krvni tlak ili koriste antihipertenzive, piše Health.





Evo kako zamijeniti okus soli

Stručnjaci, uključujući pomoćnu istraživačicu Norrinu Allen, naglašavaju važnost ovog otkrića, sugerirajući da bi čak i minimalno smanjenje unosa soli moglo donijeti značajne koristi za srčano-zdravstveni sustav. Naime, visoki krvni tlak jedan je od glavnih čimbenika rizika za srčane bolesti i moždani udar, što ga čini vodećim uzrokom smrti u svijetu.

Iako je preporučeni dnevni unos natrija prema smjernicama Američke udruge za srce samo 1500 mg, prosječna osoba u Sjedinjenim Američkim Državama konzumira oko 3400 mg natrija dnevno. Smanjenje unosa soli ne znači nužno odricanje od okusa, a stručnjaci savjetuju korištenje svježeg začinskog bilja, raznih začina te prirodnih sokova kako bi se obogatila prehrana okusima, bez dodatnog natrija.

Ovo istraživanje dodatno potiče promišljanje o važnosti prehrambenih navika u održavanju zdravlja srca.