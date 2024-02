Ivi je jedan dan promijenio život: ‘Počelo me bacati, nisam mogla na noge i krenula sam povraćati’

“Bio je sasvim normalan dan i ujutro sam normalno krenula na posao. Na poslu me užasno zaboljela glava, počelo me bacati, nisam mogla na noge i krenula sam povraćati. Kolegica je priskočila u pomoć, a šef je zvao hitnu pomoć. Hitna je javila da će stići tek za 45 minuta, što nam je bilo predugo. Prebacili su me u Heinzelovu, tlak je bio je 250 sa 150. Odmah su zvali sanitetsko vozili i odvezli su me na KBC Rebro”, započela je za Zagrebinfo svoju priču dizajnerica Iva Topličan koja je pretrpjela moždani udar. Navodi kako prije toga nije primjećivala simptome koji bi mogli ukazivati na nastanak moždanog udara.

“Nisam imala ranije nikakve simptome, ali moja je mama pretrpjela dva moždana udara. Mislila sam da sam premlada za to, ali događa se svima. Imam 44 godine. Uskoro se vraćam na posao, ali kako radim u korisničkoj podršci pustili su me da radim od kuće dok se ne oporavim u potpunosti”, kazala je Iva.

Na Rebru je provela tri tjedna, a zatim su joj savjetovali da ide u toplice na oporavak. Najviše problema ima s očima, te se umara češće nego ranije. U Varaždinskim toplicama su zaključili da je prejaka za vježbe, a da za vježbe očiju mora mirovati. Ivi je pukla krvna želu na moždanom deblu predodređena za vid.

‘Stres najviše utječe na sve’

“Ostao je strah hoće li mi se to ponovno dogoditi. Prije 15 godina su me upozorili na povišeni tlak, pila sam tablete, ali nisam ga kontrolirala. Rekli su da je riječ o ‘stresnom tlaku’. U nekom momentu lijek je prestao djelovati, zato je potrebno kontrolirati tlak što ja nisam radila. Sada svaki dan pijem tablete i mjerim tlak redovito kako bi liječnici mogli promijeniti terapiju ako je potrebno”, pojašnjava. Sve ovo promijenilo je Ivi pogled na život. Priznaje kako je preskakala doručak, kavu i premalo vodila brigu o sebi.

“Nisam kontrolirala tlak, pa se sada pojavio strah da se ne bi ponovno pojavio. Liječnici su mi rekla da sam presretna si što sam živa jer s takvim tlakom ljudi umiru. Ovo mi je škola da prazim na sebe, ne preskačem terapiju i kontroliram tlak. Nisam osjetila simptome i savjeujem svima da izmjere tlak jer se situacija vrlo brzo može preokrenuti. Simptomi su različiti, jer su i moždani udari različiti. S kime god sam pričala, svi su imali strašnu glavobolju, vrtoglavicu i povraćanje. Osjećam se kao da sam se igrala životom, kao da mi je život posuđen. Treba paziti na sebe, maknuti stres, ništa nije vrijedno”, priznaje sada Iva. “Uvela sam meditaciju i disanje kako bih se borila protiv stresa jer on najviše utječe na sve. Kontrolirati tlak i živjeti punim plućima”, zaključuje Iva za Zagrebinfo.

Moždani udar među tri najčešća uzroka smrti

Inače, moždani udar je naglo nastalo neurološko oštećenje uzrokovano poremećajem cirkulacije u mozgu, koje se događa zbog iznenadnog djelomičnog ili potpunog prekida protoka krvi u mozgu ili zbog krvarenja. U Hrvatskoj je moždani udar, kao i u Europi i svijetu, među tri najčešća uzroka smrti. U 2021. godini od moždanog udara umrlo je 5.018 osoba, odnosno 8,0 posto svih umrlih. Od toga je 2.067 umrlih muškarca (6,6% od svih umrlih muškaraca) i 2.951 umrlih žena (9,3 posto od svih umrlih žena).









Moždani udar u žena nedovoljno je prepoznat, nedovoljno istražen i nedovoljno liječen. Upravo kako bi se podigla svijest u javnosti o ovoj bolesti pokrenuta je javnozdravstvena kampanja ‘Dan crvenih haljina’ koji se obilježava prvog petka u veljači. Simbol kampanje je crvena haljina – haljina kao univerzalna slika žene i crvena kao boja zdravlja, života i živosti, ali i upozorenja, stoga stručnjaci svake godine prvi petak u veljači upozoravaju na ovaj problem.

Kampanja ima za cilj potaknuti žene da se brinu o svom zdravlju, prvenstveno zdravlju srca i krvnih žila, jer je većinu tih bolesti moguće spriječiti zdravim životnim navikama, a isto tako želi potaknuti stručnjake u zdravstvu na posebnu pozornost za srčani i moždani udar kod žena, zbog njihovih razlika u odnosu na muškarce.

Najčešći simptomi

Čimbenici rizika na koje možemo utjecati su pušenje, nepravilna prehrana, tjelesna neaktivnost, pretilost, povećana konzumacija alkohola, visoki krvni tlak, povišeni kolesterol, šećerna bolest, bolesti srca (osobito fibrilacija atrija), tranzitorna ishemijska ataka (TIA). Čimbenici na koje ne možemo utjecati su životna dob, spol, obiteljska sklonost.

Najčešći simptomi moždanog udara nastaju iznenada i to su iznenadna utrnulost, slabost ili oduzetost ruke, noge ili lica, osobito ako je zahvaćena samo jedna strana tijela. Pojavljuju se iznenadne smetnje govora – otežano razumijevanje, izgovaranje ili gubitak govora, iznenadne smetnje vida – naglo zamagljenje ili gubitak vida, iznenadne smetnje u hodu, nesigurnost i zanošenje u hodu, gubitak ravnoteže, vrtoglavice, iznenadna jaka glavobolja koja može biti praćena mučninom i povraćanjem.

Specifični simptomi moždanog udara koji su prisutni kod žena razlikuju se od uobičajenih, te upravo zbog toga stvaraju problem, jer često nisu prepoznati kao simptom moždanog udara, a liječenje je često odgođeno.