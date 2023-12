Istraživanja dokazala štetnost stvari koju ima gotovo svaki dom: Može doći do ozbiljnih komplikacija

Autor: F.F

Za mnoge od nas, blagdansko razdoblje povezano je s mirisnim svijećama koje gore negdje u našem domu ili kući naših voljenih. No, za većinu nas, najgore što možemo doživjeti nakon što smo satima izloženi mirisu poput “šećera i začina” ili “zimske čarolije” jest podsjetnik na to koliko neki jeftini mirisi mogu biti neugodni.

Sada, prema istraživanju objavljenom u časopisu Annals of Medicine and Surgery, postoji i zdravstvena opasnost od tih mirisnih svijeća, posebno za one koji imaju određene zdravstvene probleme, piše New York Post. Osobe koje pate od vrtoglavice, glavobolje, problema s disanjem, suzenja očiju, kihanja ili začepljenog nosa nakon izlaganja svijećama trebale bi izbjegavati ovu vrstu mirisa, prema autorima studije.

Ne treba ih izbjegavati, ali…

Čak i ako ne patite od nuspojava, ne bi bilo loše povremeno otvoriti prozor i udahnuti svjež zrak, samo radi opreza. Studija otkriva da mnoge svijeće sadrže sastojke koji mogu biti potencijalno opasni za ljude s određenim zdravstvenim problemima. Na primjer, toluen, koji se nalazi u svijećama napravljenim od parafina ili voska na bazi nafte, može izazvati niz zdravstvenih problema kada smo mu izloženi na duže vrijeme.

Benzidin je još jedan potencijalni problem, a nalazi se u bojama koje se koriste za bojenje svijeća. Postoji veza između profesionalne izloženosti benzidinu i rizika od raka mokraćnog mjehura. Stoga, umjesto sintetičkih mirisa, preporučuje se korištenje prirodnih mirisa. Svijeće od soje i pčelinjeg voska mogu biti sigurnija alternativa.

Važno je napomenuti da nije nužno izbjegavati kolekciju šarenih svijeća, već obratiti pažnju na sastojke i preferirati prirodne mirise kako biste smanjili potencijalne rizike. Ove spoznaje dolaze nakon što je Target povukao milijune mirisnih svijeća zbog sigurnosnih problema, dok je jedna žena završila u bolnici zbog trovanja ugljičnim monoksidom nakon dugotrajnog paljenja mirisnih svijeća u zatvorenom prostoru.