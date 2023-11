Istraživanja dokazala kada je najzdravije večerati: Bitno je paziti na jednu stvar

Autor: F.F

Ključ za održavanje učinkovitog metabolizma leži u usvajanju zdravih životnih navika tijekom vremena. Ako se bavite pitanjem mršavljenja i želite saznati kako ubrzati metabolizam, imamo dobre vijesti. Bitno je pravilno vrijeme za večeru. Koje je najpovoljnije vrijeme za večeru kako biste potaknuli metabolizam?

Odgovor na to pitanje nije jednostavno određeno vrijeme jer metabolizam nije moguće ubrzati jednostavnim prilagođavanjem vremena večere. Ključ za efikasan metabolizam leži u održavanju zdravih životnih navika tijekom vremena. Redovito bavljenje tjelesnom aktivnošću i održavanje uravnotežene prehrane od ključne su važnosti za održavanje zdrave težine.





Što možemo učiniti kako bismo izbjegli dobivanje na težini noću? Nedavno provedeno znanstveno istraživanje ukazuje na jednu naviku koja može imati značajan utjecaj na tijelo, piše Lepota i Zdravlje.

Kako ubrzati metabolizam: Kada trebate večerati?

Odgovor je jednostavniji nego što se može činiti: jedite rano i jedite dobro. Stručnjaci se slažu da bi posljednji obrok trebao biti unesen otprilike dva do tri sata prije spavanja kako bi hrana imala dovoljno vremena da se probavi prije počinka. Doktorica i nutricionistica Marta Garaulet, stručnjakinja za hronobiologiju, znanost koja proučava cirkadijalne ritmove odgovorne za regulaciju “unutarnjeg sata” ljudskog tijela, naglašava važnost ranog večernjeg obroka, jer sustav za probavu nakon 22 sata počinje usporavati.

Može li se ubrzati metabolizam?

Ubrzavanje metabolizma nije prikladno za svakoga. To je praksa koju bi trebali primjenjivati samo sportaši koji svoje tijelo izlažu ekstremnim uvjetima, poput trka koje traju 24 sata, i čak tada, nije preporučljiva za sve. Dijetetičar-nutricionist Aitor Sanchez opisuje kako se ove prakse primjenjuju i ukazuje na to da nisu najbolji početak za amatere. Profesionalni sportaši mogu posegnuti za ovakvim pristupom kako bi dobili brzu energiju tijekom trke kada osjete potrebu za hranjivim tvarima.

Ključan je dobar san

Postoje različiti aspekti koje možemo kontrolirati kako bismo spriječili usporavanje metabolizma, a jedan od njih je kvalitetan san. Nedostatak sna može usporiti metabolizam, uzrokujući da tijelo sagorijeva manje kalorija sljedeći dan.

Aitor također upozorava na nagle promjene u težini koje mogu uzrokovati varijacije u brzini metabolizma. Dakle, očito je da je važno osigurati 7-8 sati sna svake noći kako bismo očuvali zdravlje i izbjegli dobivanje na težini.









Najbolje vrijeme za večeru

Studija provedena na Institutu za biološke studije Salk u San Diegu (SAD) pokazala je da je najbolji način izbjegavanja debljanja unos svih obroka tijekom 12 sati dana. Drugim riječima, ako doručkujemo u 8 ujutro, trebali bismo večerati do 8 navečer. Međutim, ovakav raspored nije uvijek praktičan s radnim obvezama i životnim stilom, posebno ako večerate s drugima. Bez obzira na to, što ranije večerate, to je bolje, ne samo zbog očuvanja težine, već i općenito za zdravlje.