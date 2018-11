Ispravak teksta objavljenog na portalu Dnevno.hr 12.11.2018.

Na traženje opunomoćenog odvjetnika Maro Konjuh u cijelosti objavljujemo ispravak na tekst: JADRANKA DUGINA OTKRIVA: Analiza magnezija! Evo kakve su čistoće i kvalitete proizvodi koje kupujete!

U tekstu koji je dana 12.11.2018. obavljen na internetskim stranicama Dnevno.hr, autora Marina Vlahovića pod uvodnim naslovnom : „TKO NAS LAŽE?!“ a s glavnim naslovom : „JADRANKA

DUGINA OTKRIVA: Analiza magnezija! Evo kakve su čistoće i kvalitete proizvodi koje kupujete“! iznesen je cijeli niz neistina i nevjerodostojnih navoda, a sve na štetu trgovačkog društva Bilijun

partner d.o.o., koji je vlasnik brenda Be Natur pod kojim se proizvodi i stavlja na tržište BE NATUR MAGNEZIJEV KLORID.

Potpuno je nevjerodostojan i netočan podatak da bi gospođa Jadranka Dugina imala na uvid rezultate testiranja raznih proizvoda koji se obavljaju pri Ministarstvu zdravlja, budući su takva testiranja tajna. S obzirom na navedeno, trgovačko društvo Bilijun partner d.o.o. je već zatražilo očitovanje navedenog

Ministarstva.

Ističemo kako je za proizvod Be Natur do sada nebrojeno mnogo korisnika iskazalo iznimno zadovoljstvo s rezultatima djelovanja. Koriste ga mnogi vrhunski sportaši, primjerice Hrvatska

nogometna reprezentacija tijekom svjetskog prvenstva u Rusiji. Upravo zbog sportaša proizvod Be Natur se nalazi na Kölner Liste®. Kölner Liste® objavljuje proizvode koji su testirani na anaboličke steroide i stimulanse od strane vodećeg svjetskog laboratorija za doping tvari u NEM analizi. Isti se proizvod u Republici Hrvatskoj ali i u okolnim državama prodaje u preko 300 ljekarni i preko vodećih veledrogerija Oktal Pharma, Farmacia i Medika, a što samo po sebi garantira da je taj proizvod prošao vrlo rigorozne provjere i zakonom propisane procedure. Za kupce izvan Hrvatske, a koji se nalaze unutar EU, omogućena je kupnja preko Amazon Njemačka koji sa svojim logističkim centrom dostavlja unutar 27 članica EU. Za stavljanje proizvoda u njemački Amazon izvršena su dodatna ispitivanja i analize proizvoda po nalogu Njemačkog ministarstva zdravstva u njihovim certificiranim laboratorijima. Nadalje, proizvod Be Natur je u sustavu IFA GmbH, ABDATA Pharma-Daten-Servica pod farmaceutskim središnjim brojem PZN: 15268375 koji provjerava registrirane proizvode u vezi s društvenim i medicinskim propisima, kao i ljekarničkim standardom u skladu sa Zakonom o njemačkim ljekarnama (ApBetrO). To znači da će Be Natur magnezijev klorid od kraja ove godine biti dostupan u svim ljekarnama u Njemačkoj.

O načinu postupanja gospođe Jadranke Dugine pisali su i drugi mediji te zainteresirani čitatelj može sam procijeniti o vjerodostojnosti onoga što ista gospođa navodi.

Ne može biti točan niti navod da je u Ministarstvu zdravlja gospođa Dugina vidjela prijave oko proizvoda Be Natur budući ista ni na koji način ne može izvršiti uvid u takve prijave (sve i da postoje)

kao što je potpuno izmišljeno da distributeri i drugi ljudi koji rade s Be Naturom isto ne bi porekli. U odnosu na navod uvid u prijave pri Ministarstvu zdravlja također je zatraženo očitovanje od istog Ministarstva.

U odnosu na navode; da je proizvod Nigari koji se prodaje u DM-u jedan od najgorih na tržištu jer da mu je čistoća ispod 70 % a da magnezija u jednom gramu ima jedva 37 %, da je ” Be Natur = Nigari”, da Be Natur „prodaje 1 L tekućine za skoro tisuću kuna koja sadrži jedva 10 grama praha magnezija, a od toga magnezija ima jedva 30 % u cijelom sastavu“, da u sastavu proizvoda Be natur uopće nema magnezija ili ga ima u „mravljim dozama“ te da sprej Be natur od 100 ml u sastavu ima svega 1 gram praha od čega je magnezija 37 %, ističe se kako je riječ o potpunim neistinama koje su navedene s lako čitljivim ciljem. Navedene neistinite lako je demantirati jer je riječ o nesporno utvrđenim činjenicama po ovlaštenim institucijama. Tako iz analitičkog izvješća izrađenog od Sample control d.o.o. po ovlaštenom analitičaru Anamariji Ilijaš, dipl. ing.s jasno proizlazi da u magneziju Be Nature čiji uzorak je na analizu dostavio Bilijun partner d.o.o. ima 49712 mg/kg magnezija. Prostom računicom kada iznos od 49712 podijelimo s 10 (u jednom kilogramu = 10×100 ml) dobijemo iznos od4971,2 mg odnosno približno 5 grama unutar 100 ml kolika je zapremina jedne bočice istog proizvoda.

U odnosu na čistoću magnezija koji se nalazi u proizvodu Be Natura ističe se kako ista iznosi 99,8% što jasno proizlazi iz certifikata od dana 9.11.2015. godine izrađenog po dr. Matthias Ohm.

Nadalje deklaracija navedenog proizvoda otisnuta na ambalaži sadrži klasu pod kojom je isti proizvod odobren od strane Ministarstva zdravstva (Klasa: UP/1-541-02/16-01/108). Upravo pod navedenom klasom Ministarstvo zdravstva je 08.11.2016. godine Bilijun partneru d.o.o. dozvolilo stavljanje na tržište proizvoda magnezij klorid tekući. Jasno je da je za takvu dozvolu Ministarstvu zdravstva bilo nužno prethodno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja zadovoljava sve jasno propisane kriterije. Zaključno se navodi kako je u odnosu na proizvod Be Natur magnezijev klorid izvršena analiza zdravstvene ispravnosti pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar s analitičkim brojem 05402 02422/18.

Bilijun partner d.o.o. sve naprijed navedene tvrdnje temelji na dokumentima izdanim od strane ovlaštenih tijela nakon provedenih postupaka i analiza, a sve u skladu s pozitivnim propisima koji reguliraju odnosnu materiju, a koji dokumenti se dostavljaju uz ovo očitovanje.“

Za Bilijun Partner d.o.o.:

Odvjetnik Maro Konjuh

