ISPLIVALI ZATAŠKIVANI, STROGO POVJERLJIVI DOKUMENTI! Svijet se godinama truje! Tko stoji iza mega obmane?

Autor: dnevno.hr

U 60-im godinama prošlog stoljeća, industija šećera financirala je brojna istraživanja, a njihov jedini cilj bio je umanjiti rizike od šećera i progovoriti o opasnostima od masnoća, otkriveno je to u povjerljvim dokumentima koji su nedavno osvanuli, a koje je objavio časopis AMA Internal Medicina. Članak je temeljen na internim dokumentima koji pokazuju kako je industruijska grupa Sugar Research Foundation namjeravala opovrg nuti zabrinutost zbog moguće uloge šećera u srčanim bolestima. SRF je u to doba financirao istraživanja znanstvenika s Harvarda, koji su učinili ono što je od njih i traženo, a rezultat je objavljen u New England Journal of Medicine davne 1967.godibe, bez ikakvih otkrivanja izvora financiranja. U članku je iznesena pretpostavka da postoje veliki probvlemi sa svim studijama koje su uključivale šećer, a zaključeno je da je uklanjanje masnoće iz američke prehrane najbolja metoda za rješavanje srčane bolesti. Pet desetljeća zatašavali su učinke šećera, a autori članka koji tu tezu raskrinkavaju tvrde kako je industrija šećera u tih 50 godina pokušavala utjecati na znanstvene debate o rezultatima rizika šećera i masti. – To je bio vrlo pametan potez industrije šećera jer pregledni radovi, pogotovo ako ih objavite u vrlo uglednom časopisu, uglavnom oblikuju cjelokupnu znanstvenu raspravu – rekao je koautor Stanton Glantz za New York Times.

U članku autori Glantz, Cristin Kearns i Laura Schmidt ne pokušavaju uspostaviti vezu između šećera i koronarne bolesti srca, već su pokazali interes za proces u kojem industrija šećera nastoji utjecati na znanstvena istraživanja i debate, no našli su se pred brojnim ograničenjima, a veliki broj aktera u toj obmani godinama i nije na životu. Premda ne postoje izravni, mnogo je neizravnih dokaza koji ukazuju na to da su interesi šećernog lobija utjecali na okrivljavanje masnoća te njihovog utjecaja na zdravlje, stav je istraživača svjesnih da je u igri prije svega veliki novac, a prema dokumentu iz 54-te predsjednik SRF-a održao je govor u kojem je kao veliku poslovnu priliku opisao to da se Amerikance uvjeri da jedu dijetu s nižim udjelom masnoća radi zdravlja. Masti bi u tome slučaju trebalo kompenzzirati nečim drugime, a Američka potrošnja šećera po glavi staniovnika mogla bi porasti za trećinu. U 60-ima SRF postaje svjestan izvještaja u kojima se navodi da je šećer nepoželjan proizvod i izvor kalorija od ostalih ugljikohidrata, što je industriju motiviralo na to da financira vlastite studije kojima će osporiti te teze. Već naredne godine objavljuje se nekoliko znanstvenih članaka kojima se aludira na vezu saharoze sa koronarrnim srčanim bolestima, a SRF odobrava projeek pregleda literatureza što su izdvojili 50 tisuća dolara. Jedan istraživač bio je i šef Odjela za javno zdravstvo Harvarda. Projekt je trajao dulje od očekivanog jer je više studija ukazivalo na vezu šećera sa srčanim bolestima, no studija ipak izlazi na vidjelo 67-e godine. Studija je umanjivala značaj istraživanja koja su sugerirala da bi šećer ipak mogao biti povezan sa srčanim bolestima, a u nekim su slučajevima znanstvenici govorili o nesposobnosti istraživača, pa i krivoj metodologiji. Epidemiološke studije konzumiranja šećera koje proučavaju obrasce zdravlja i bolesti u realnom su svijetu odbačene jer ima previše potencijalnih faktora koji su uključeni, a navodnop se previše razlikuju od stvarnog života. Jedna je studija pronašla zdravstvene benefite od konzumacije manje šećera, a više povrća no ista je odbačena jer ta promjena prehrane nije bila izvediva, druga studija u kojoj su sudjelovali štakori na dijeti s malo masti i više šećera također je odbačena jer se radi o dijetama koje čovjek rijetko konzumira, a onda su se istraživači s Harvarda okrenuli ispitivanjima koja su istraživala rizik od masnoća. Ona su uključivala i iste vrste epidemioloških studija koje su odbacili kada se radi o šećerima navodeći nekoliko karakteristika studije bez kvalitetnih rezultata. Dokumenti koji se spore danas stari su skoro 50 godina, a pitanje koje se trenutačno nametnulo je je li istina da su prehrambene kompanije ciljano manipulirale istraživanjima u svoju korist. Prema New York Timesu i dokumentima koje su dobili na uvid Coca-Cola je sponzor studija kojima se minimizira učinak slčatkih pića na pretilost.