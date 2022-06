IMPRESIVNI I DO SADA NEVIĐENI REZULTATI ISPITIVANJA LIJEKA ZA RAK! Znanstvenici zapanjeni: ‘Svim pacijentima se rak povukao’

Autor: L.B.

Fantastične vijesti stižu iz SAD-a, nakon ispitivanja novog lijeka za rak rektuma provedenog u toj zemlji.

Naime, svaki pacijent koji je bio u studiji ušao je u remisiju bolesti.

Lijek Dostarlimab, koji se prodaje pod markom Jemperli, imunoterapijski je tretman koji se koristi u liječenju raka endometrija, no ovo je bilo prvo kliničko istraživanje o tome je li učinkovit i protiv tumora rektuma.





Najuspješnije kliničko testiranje do sada

Dosadašnji rezultati ispitivanja pokazali su da je iznenađujuće učinkovit, a znanstvenici tvrde da do sada nije zabilježeno ovako uspješno kliničko testiranje, u kojem se svakom pacijentu povukao rak.

Međutim, valja napomenuti i da se radi o maloj studiji koja je u svojoj početnoj fazi. Do sada su pozitivni rezultati registrirani samo kod 12 pacijenata, koliko ih je do sada sudjelovalo u istraživanju, budući je još uvijek u tijeku.

Svi pacijenti imali su tumore s genetskim mutacijama MMRd, koje se nalaze kod 5-10 posto pacijenata s rakom rektuma.

Tumori se nisu vratili

Bolesnici s takvim tumorima obično lošije reagiraju na kemoterapiju i zračenje, zbog čega često potrebno i kirurški ukloniti tumor.

“Standardni tretman raka rektuma kirurškim zahvatom i kemoterapijom može biti posebno težak za ljude zbog lokacije tumora. Mogu patiti od disfunkcije crijeva i mokraćnog mjehura, inkontinencije, neplodnosti, seksualne disfunkcije i još mnogo toga”, rekla je onkologinja Andrea Cercek, prenosi Science Alert.

No, pacijenti uključeni u ispitivanje nisu prošli invazivne postupke liječenja, a tijekom ispitivanja dobivali su Dostarlimb svaka tri tjedna tijekom šest mjeseci, uz mogućnost ​​kemoterapije i operacije ako se tumori vrate. No, to se nije dogodilo.









Preliminarni rezultati i nuspojave

Nakon šest mjeseci, svih 12 pacijenata više nije imalo tumore koji bi se mogli vidjeti putem MRI-ja, PET-a, endoskopije i biopsije.

“Liječnica Cercek mi je rekla da su pregledali sve moje testove i da s obzirom da nema naznaka raka, nema potrebe da idem na kemoterapiju”, rekao je Sascha Roth, prvi pacijent uključen u ispitivanje.

Ipak, radi se o još uvijek preliminarnim rezultatima budući ispitivanje još nije završeno. Otprilike tri četvrtine od 12 pacijenata do sada je imalo blage ili umjerene nuspojave od uzimanja lijeka; uključujući osip, svrbež, umor i mučninu, ali ni jednom od njih se nije vratio rak. Prosjek praćenja pacijenata je bio otprilike godinu dana, a neki, poput Rotha, su u remisiji već dvije godine.









‘Ne zna se dovoljno je li klinički odgovor na Dostarlimab jednak izlječenju’

U konačnici, ispitivanje bi trebalo uključivati oko 30 pacijenata. Kada bude gotovo, slika o tome koliko je Dostarlimab siguran i učinkovit kod bolesnika s rakom rektuma bit će puno jasnija.

“Do tada trebamo gledati na ove rezultate s optimizmom, ali i oprezom”, rekla je onkologinja Hanna K. Sanoff sa Sveučilišta North Carolina.

Naime, Sanoff smatra da klinički odgovor na liječenje nije surogat za dugotrajnu kontrolu raka jer iako inhibitori poput Dostarlimaba mogu imati efekte koji traju godinama, većinom se očekuje da će se kod manjine pacijenata kod kojih se rak ne tretira operativno i liječi eksperimentalnim tretmanom ponovno vratiti. “Vrlo se malo zna o tome je li klinički odgovor na Dostarlimab jednak izlječenju”, objasnila je Sanoff.

Nalazi istraživanja su objavljeni u časopisu The New England Journal of Medicine.