Ignoriranje ovih znakova vodi do ispadanja zuba: Onda nema nazad

Autor: Dnevno.hr

Paradontoza (ili parodontalna bolest) bakterijska je infekcija posebnih okolnih potpornih tkiva, ligamenata i kosti, zajedničkog naziva parodonta.

To je jedan od najtežih oblika bolesti desni. Kad jednom obolite od paradontoze, to je nepovratno stanje i može dovesti do trajnog gubitka zuba. Zahtijeva stomatološki tretman.

ŠTO UZROKUJE PARADONTOZU?

Paradontoza se može pojaviti ako se krvarenje desni i gingivitis ne liječe. Uzrokuju ga bakterije plaka koje se stvaraju ispod i iznad gingivalne linije (područja gdje se desni sastaju sa zubom). To može dovesti do nepovratnog oštećenja kosti i potpornog zubnog tkiva.

Oštećenje tkiva može prouzrokovati odvajanje zubi od zubnog mesa, što stvara male prostore ili „džepove“ gdje može doći do stvaranja novog plaka i infekcija. Ako se ne liječi, s vremenom će dovesti do klimavih zuba koji mogu ispasti ili će ih stomatolog morati izvaditi.

NEMOJTE ZANEMARITI ZNAKOVE UPOZORENJA

Paradontoza je zadnja postaja na putu bolesti desni. Za razliku od gingivitisa, nepovratna je i često ima ozbiljne i dugotrajne posljedice na izgled i osjećaj vaših zuba i desni. Stoga je iznimno važno da ne dopustite da stanje postane tako ozbiljno.

Pljuvanje krvi za vrijeme pranja zuba ili čišćenja koncem, loš zadah te crvene ili natečene desni rani su znaci bolesti desni; nemojte ih zanemarivati. Ako imate ijedan od ovih simptoma, trebali biste se odmah obratiti stomatologu ili dentalnom asistentu. Oni vam mogu preporučiti najbolju terapiju prije nego što problem postane ozbiljan.

Možete smanjiti rizik od bolesni desni i održavanjem dobre oralne higijene. Ona uključuje: četkanje zuba dva puta dnevno zubnom pastom kao što je parodontax Ultra Clean, čišćenje zubnim koncem ili uporabu međuzubne četkice svaki dan te redovne stomatološke preglede.