Hrvati često posežu za dodacima prehrani, ali rijetki paze na koji ih način konzumiraju

Autor: F.F

Uzimanje dodataka prehrani može biti korisno u situacijama kada je teško zadovoljiti potrebe organizma putem uobičajene prehrane. Dodaci mogu pomoći u popunjavanju nutritivnih rupa i prevenciji deficita, posebno kod posebnih prehrambenih potreba ili ograničenja.

Osobe s određenim uvjetima ili životnim stilovima, poput trudnica, starijih osoba, sportaša ili vegetarijanaca, mogu imati povećane potrebe za određenim nutrijentima. Dodaci prehrani pružaju podršku tim specifičnim potrebama.

Vrlo je važno pridržavati se uputa za uporabu svakog dodatka koji uzimate. Postoje različite preporuke o tome kako i kada trebate uzimati određene suplemente. Ako niste sigurni, uvijek se konzultirajte s liječnikom, savjetuje Jena Litt, dijetetičarka u bolnici “Lennock Hill” u New Yorku, prenosi Singlecare.com.

Neke vitamine ne bi trebali kombinirati

Neki od vitamina i minerala trebaju se uzimati oprezno kako bi se očuvala njihova učinkovitost:

1. Magnezij i kalcij:

Iako ova dva minerala surađuju, moraju biti u ravnoteži. Višak kalcija može smanjiti apsorpciju magnezija. Preporučuje se konzultacija s liječnikom ili stomatologom za smjernice o kombiniranju mineralnih dodataka kalcija i magnezija.

2. Željezo i zeleni čaj:

Izbjegavajte uzimanje dodataka željeza ili konzumiranje hrane bogate željezom istodobno s pijenjem zelenog čaja. Sastojak zelenog čaja može smanjiti apsorpciju željeza.

3. Vitamin C i B12:

Nije preporučljivo uzimati vitamine C i B12 istovremeno, jer visoke doze vitamina C mogu smanjiti apsorpciju vitamina B12. Uzimajte ih barem dva sata razmaka.









4. Vitamini topljivi u mastima i vodi:

Vitamin D (topiv u mastima) i vitamin B12 (topiv u vodi) trebali bi se uzimati u različito vrijeme. Isto vrijedi i za vitamin C (topiv u vodi) i vitamin D. Vitamine topljive u vodi najbolje je uzimati s vodom na prazan želudac.









Koje vitamine treba uzimati zajedno?

1. Magnezij i vitamin D3:

Ovi vitamini imaju poboljšane učinke kada se uzimaju zajedno. Magnezij pomaže u apsorpciji vitamina D, što ga čini učinkovitijim.

2. Bakar i cink:

Ako uzimate cink, preporučuje se uzimanje i dodatka bakra kako biste održali ravnotežu ovih minerala.

3. Omega-3 i vitamin E:

Ova kombinacija može poboljšati zdravlje srca. Omega-3 masne kiseline i vitamin E imaju pozitivan učinak na kardiovaskularni sustav.

4. Željezo i vitamin C:

Kombinacija željeza i vitamina C može poboljšati apsorpciju željeza. Apsorpcija željeza je ključna za optimalno funkcioniranje tijela, posebno za prevenciju anemije.

Uvijek je važno pažljivo proučiti upute i konzultirati se s zdravstvenim stručnjakom kako biste osigurali ispravnu primjenu suplemenata.