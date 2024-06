Hrvat započeo žestoku raspravu o ‘modernim’ bolestima: ‘Liječnici su tvrdili da izmišljam’

Autor: F.F

Na hrvatskom Redditu često se raspravlja o razno raznim temama. Mnogi pričaju o aktualnostima, bilo da je riječ o politici ili kakvim vijestima, često se traže razni savjeti prilikom kupovine, ljetovanja i slično. Jedan Hrvat sada je započeo temu o ‘modernim bolestima’, odnosno problemima s kojima se ljudi prije nisu tako često susretali ili barem tako mislimo.

“Je l’ se meni čini ili su ljudi masovno bolesni, što fizički što psihički, ovi ne podnose gluten , oni laktozu vjerojatno ima nekih koji ne podnose saharozu samo nisu dobili moment još. Ako su fizički u redu, onda su psihički loše, anksioznosti, depresivni ili ako ništa drugo imaju oko”, pitao se korisnik Reddita.

U komentarima su se javili brojni Hrvati koji su dali mišljenje o ovoj temi. Neki misle kako je toga bilo i prije, dok drugi pak vjeruju kako nas je moderan način života doveo do toga.

‘Bilo je toga i prije’

“Te su stvari postojale i prije samo ih se nije dijagnosticiralo ili se nije znalo puno ili išta o njima”, napisao je jedan korisnik Reddita, a ubrzo mu je stigao odgovor koji se slaže s njim: “Doslovno. Meni nije jasno kako ovo treba ljudima objašnjavati. Pa to je kao da netko sada dođe: a kak su ljudi neka živjeli kad nije bilo Higgsovog bozona, Dopplerovog efekta i UV zračenja? Ne shvaćam taj nivo rezoniranja.”

No, bilo je onih koji ne misle isto: “Gospođo, kako to kroz osnovnu sa mnom u školu, od 4 razreda po 25 klinaca nije išlo niti jedno dijete s neuro-poremecajem, asistentom, a danas je svako treće dijete iz spektra i to ne mislim na one kojima starci pripisu dijagnozu blagog autizma jer su nemogući i pokušavaju ih smiriti razgovorom, nego na klince koji stvarno imaju brutalne poremećaje. Jedna frendica mi je uciteljica od 1-4 i kaže da je to postalo strasno, a druga vadi krv u bolnici i kaže da je broj “poremećenih” klinaca do neke 7,8 godine nenormalno velik”.

Nije dugo trebalo da se javi još jedan Hrvat i pokuša jasnije pojasniti situaciju:

Mnogi uspoređuju prijašnja i sadašnja vremena

“Ja se u svom periodu školovanja od sredine devedesetih ne sjećam je l’ uopće postajalo zanimanje asistent u nastavi. Djeca nisu imala dijagnoze, bila su “teška”, “hiperaktivna”, “po posebnom programu”. Lik ne može do kraja osnovne naučiti tablicu množenja i to je ok. Drugi se ljulja kad stoji pred pločom i generalno ne zna komunicirati s vršnjacima. Treći razbije kolegi arkadu stolicom jer ga je krivo pogledao. Samo neki primjeri kojih se sjećam djece bez dijagnoze koji su prošli kroz sustav obrazovanja kao “normalni”. Tako da, to sto smo nešto imenovali i prepoznali ne znaci da ga ima vise. Logika ti je na razini nekih pametnih u doba korone koji su rekli da treba manje testirati na covid pa će ga manje i biti.”

“Neke stvari su proizvod zadnjih 100 godina kao posljedica promjena u načinu života, prehrane od dojenčadi na dalje, pa do materijala koji se koriste danas, a za koje tek sad otkrivamo da imaju popratne posljedice”.

Razni su problemi

“Nisu moderne bolesti, pogotovo ne psihičke… Samo se sve više podiže svijest o tome jer su ljudi prihvatili da nisi mlakonja ako nisi dobro već da imaš problem. Da nisi čudak već da imaš autizam itd. Uz to, pogledaj čime smo bombardirani svaki dan, a kakva je realnost pa se zamisli. Također, da je intolerancija na gluten ozbiljno sranje, a ne da te trbuh boli od nečeg. Naravno, ima dosta ljudi koji izmišljaju jer su pročitali na Instagramu da je gluten opasan pa su sad intolerantni, ali takvi bi i prije 50 godina našli nešto drugo. Njima nema pomoći”, pisali su ljudi.

Potom je jedna djevojka ispričala svoju priču:

“Razmisli ako su se u prošlosti širile određene bolesti radi manjka higijene je l’ postoji mogućnost da se danas “šire” određene bolesti radi današnjeg načina života? Ovakve stvari me triggeraju iz razloga što gdje god da spomenem da ne smijem jest gluten kreću komentari o tome kako je to moderna bolest i svi misle da to radim “iz fore”.

Dvije godine sam trpila toliko jake bolove da nisam mogla normalno funkcionirat, odlazila na hitnu svako malo gdje su doktori tvrdili mojim roditeljima da izmišljam jer je sa mnom sve uredu. Nitko od njih nije uopće pomislio da bi problem mogao bit u intoleranciji na određenu vrstu hrane.

Svijet se mijenja, prehrambene navike su nam drugačije, općenito nam je stil života drugačiji. Nismo ni svjesni koliko na naše tijelo utječu vanjski faktori. Ako se slučajno usudim spomenut stres kao jedan od uzročnika današnjih kako ti kažeš “modernih bolesti”. Onda će mi Jagoda (75) reć nešto poput “u moje vrijeme nije bilo stresa to vi mladi previše razmišljate”.”