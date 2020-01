Grizete nokte ili vrtite kosu oko prsta: Opasne navike zbog kojih mnogima idete na živce!

Autor: Dnevno

“U stanju nervoze pribjegavamo navikama koje će popustiti napetost, skratiti vrijeme, odvratiti pažnju, a možda čak pružiti neku vrstu zadovoljstva”, rekla je psihologinja Michelle G. Paul za bestlifeonline.com.

Ove navike neće trenutno pogoršati vaše zdravlje, no sklonost takvim navikama kroz duže vrijeme mogla bi rezultirati dugoročnim zdravstvenim problemima, a tom prilikom navodi što koja nervozna navika čini vašem tijelu.

“PUCKETANJE” PRSTIMA

Ova navika pruža fizičko zadovoljstvo baš zbog toga što nam se čini da nas napetost napušta sukladno s napuštanjem zraka u zglobovima prstiju zbog kojih i nastaje zvuk pucketanja.

No, ova navika, ukoliko je učestala može dovesti do iščašenja i ozljeda tetiva, smatra reumatolog dr. Robert H. Shmerling.

Na sličan način funkcionira i pucketanje vratom, no ova navika u pojedinim slučajevima može dovesti do ozbiljnih komplikacija kakav je moždani udar.

“Položaj vrata prilikom pucketanja smješta arteriju u položaj koji je čini izrazito pogodnom za ozljede”, tvrdi dr. Nura Orra.

GRICKANJE VRHOVA KEMIJSKIH OLOVAKA

Ovom navikom na dva načina štetite vašem zdravlju jer ne izlažete svoje tijelo samo bakterijama koje narušavaju imunološki sustav, nego oštećujete i zube, smatra dr. Paul.

ŽVAKANJE ŽVAKAČIH GUMA

Ne samo da zbog velike količine šećera izaziva karijes, žvakanje ozljeđuje čeljust i rezultira bolovima. S druge strane, utječe i na probavni sustav, tvrdi National Institutes of Health, jer umjetni zaslađivač kojeg sadrže žvakače gume uzrokuje nadutost i plinove.

GRICKANJE NOKTIJU

Američka akademija dermatologije tvrdi kako grickanjem noktiju oštećujemo kožu oko samog nokta te tako utječemo na njihov smjer rasta. S druge strane, tom navikom izlažemo se mogućim infekcijama jer dopuštamo bakterijama s ruku da dospiju do usta i obrnuto. Oštećenja oko noktiju, iako naizgled mala, mogu dovesti do velikih komplikacija.

Posebno se spominje paronhinija. koja u težim slučajevima ne liječenja može biti potrebno kirurško uklanjanje dijela kože. Osim toga nepravodobno liječenje može biti opasno jer bakterije mogu doći do krvi i izazvati još teže infekcije, odnosno sepsu.

VRTNJA KOSE OKO PRSTA

Ne samo da smo u stanju nervoze skloni čupati vlastitu kosu, nerijetko pramenove kose vrtimo oko prsta te je oštećujemo na isti način na koji to radimo čupanjem. Naime, vrtnja kose oštećuje folikule, a osim toga ubrzo i sama može prerasti u naviku čupanja kose.

ČEŠKANJE KOŽE

Koliko je ova navika opasna, govori i činjenica da je iz nje niknula i čitava bolest, deramtofilomanija, odnosno bolest čupanja vlastite kože.

Pacijenti s ovom bolesti, navodi Mental Health America, ne samo da češu rane na koži nego neprestanim češkanjem uzrokuju same rane.

Češkanje može dovesti i do infekcija kože i krvarenja, a neki pacijenti zahtijevaju i transplantaciju kože kako bi popravili štetu koju su si nanijeli sami.

STRUGANJE ZUBIMA

“Negativni utjecaji koje struganje zubima ima na zdravlje uključuju glavobolje, bolove u ušima, ali i ranjive zube te narušen san”, kazala je Paul.

GRICKANJE USNE

Makar jednokratno, grickanje usne uzrokovat će krvarenje, a takva rana povećava šanse za infekcijom, tvrde zubari iz Pyramid Family Dental.

Osim budućih infekcija, grickanje usne dovest će do boli, neugode i oticanja.

GRICKANJE UNUTARNJE STRANE OBRAZA

Učestalo grickanje unutarnje strane obraza za posljedicu će imati dubinske rane tkiva, čireve, ali i infekcije oralnog tkiva. Sve te nelagode otežat će pričanje, žvakanje, ali i druge dnevne aktivnosti.

Napomenimo i to, kako su sve ove navike one koje kolege na poslu najčešće navode kad ih se upita zašto ih neki kolega ili kolegice nerviraju. Neki vaši kolege zasigurno će za bar jednu od ovih navika reći da ih ‘dovodi do ludila’. Pojedinci će se i teško koncentirati na svoj rad ako pored njih netko grize nokte, pucketa prstima, češe kožu, te će biti prilično ljudi zbog toga, a ponekad toliko da će potražiti drugi posao sve kako ne bi morali trpjeti ovakvu ‘torturu’. Stoga, ne dozvolite da zbog sovjih ružnih navika ostanete bez dragocjenih kolega i pronađite si neku drugu zdraviju zanimaciju koja će vas umiriti.