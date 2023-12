Gripa nas je već poharala: Stručnjaci objasnili kako sve možemo unijeti virus u organizam

Autor: Danijela Laslo Mlinarević / 7dnevno

Sezonska bolest od koje svake godine oboli mnogo ljudi, neki imaju i teže posljedice, a nažalost brojimo i smrtne slučajeve. Samo prošle sezone bilo je prijavljeno oko 40.000 slučajeva gripe i više od 20 smrti, ali broj je teško utvrditi jer su neki slučajevi izravno, a neki neizravno povezani s gripom.

I ove se godine zbog toga građani pozivaju na cijepljenje, posebno osobe od 65 godina i starije, kronični bolesnici, štićenici i osoblje domova za starije, zdravstveni radnici i trudnice, koji imaju pravo na besplatno cjepivo protiv gripe, a ove je sezone u Hrvatsku stiglo 500.000 doza.

Ostali se o cjepivu protiv gripe mogu raspitati o nekoj od ljekarni u kojima mogu nabaviti cjepivo. Naime, s obzirom na to da je gripa virus, za nju ne postoji lijek osim prevencije pa stručnjaci svake godine ističu važnost cijepljenja, posebice rizičnih skupina.

U ovoj sezoni, do kraja studenoga, prijavljeno je 85 osoba oboljelih od gripe, a najviše je oboljelih među djecom predškolske dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A i tipa B.

Uz to, prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti, i u ostalim državama Europske unije bilježi se sporadična pojava oboljelih od gripe, a potvrđeno je da prevladava virus gripe tipa A.

Gripa ili influenca sezonska je bolest, iako može biti zabilježena i u drugim dijelovima godine, doduše u manjem broju. Riječ je o zaraznoj bolesti primarno dišnog sustava. Važno je znati kako cijelo vrijeme cirkuliraju tri tipa virusa: virus gripe A, B i C. Karakteristično je za ovaj virus to što na svojoj površini ima proteine hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N) koji su inače nestabilni te se stalno mijenjanju, preslaguju i na taj način dolazi do promjene, odnosno stalnih mutacija virusa, što ne pogoduje čovjekovu imunosnom sustavu.

Virus tipa A odgovoran je za lako i brzo širenje pa može prouzročiti epidemije i čak pandemije. Lako se širi, a karakterizira ga i pojava teških kliničkih oblika bolesti s brojnim komplikacijama. Za razliku od tipa A, virusi tipa B i C uzrokuju blaži oblik respiratorne bolesti, najčešće samo običnu prehladu.

Rizična skupina

Gripu obično prati visoka temperatura, suhi kašalj i sveopći umor te osjećaj nemoći u tijelu. Za razliku od nekih drugih viroza, gripa može nastupiti vrlo brzo. Iako je vrijeme inkubacije od jednog do četiri dana, ona najčešće nastupi u 48 sati.









Simptomi mogu varirati, ali neki od najčešćih su visoka tjelesna temperatura koja može dosezati i 40 stupnjeva te bolovi u mišićima i zglobovima. Oboljeli gube tek i ne mogu jesti, a karakteristična je i opća slabost i malaksalost.

Nakon prvih simptoma mogu se pojaviti respiratorne smetnje, žareća bol u prsima i jake glavobolje.

Ono što nikako ne biste smjeli ignorirati jest otežano disanje i kratkoća daha, kao i bol ili pritisak u prsima ili trbuhu. Među teže simptome spadaju iznenadna vrtoglavica, ošamućenost, smetenost te pojava povraćanja.

Gripa se, baš kao i većina virusa, prenosi kapljično. Osoba koja je već zaražena kašljanjem ili kihanjem izbacuje virus koji se nalazi u kapljicama sekreta. Dolazi na ruke, gdje se zadržava, a potom i na predmete koji se dodiruju. Osoba koja je zaražena širi zarazu i dva dana prije pojave prvih vidljivih simptoma, a utvrđeno je kako djeca i osobe narušenog imuniteta mogu izlučivati viruse i dulje.

Osim cijepljenja, mogu se poduzeti još neke radnje kojima se smanjuje mogućnost zaraze. Svakako je to redovito pranje ruku mlakom vodom i sapunom kako bi se izbjeglo prenošenje virusa s predmeta. Korisno bi bilo sa sobom nositi sredstvo za dezinfekciju ruku kako bi se moglo koristiti na mjestima gdje nije moguće prati ruke, primjerice odmah nakon izlaska iz vozila javnog prijevoza.

Suzdržite se od dodirivanja usta, očiju i lica jer se tim putovima virus lakše unosi u organizam. Ako imate slabiji imunitet i spadate u rizičnu skupinu, trebali biste razmisliti o nošenju maske u zatvorenim prostorima u kojima se okuplja više ljudi, posebice u zdravstvenim ustanovama.

U sezoni gripe redovito provjetravajte svoj dom bez obzira na temperaturu zraka vani, a poželjno je i redovito čistiti površine s kojima se često dolazi u kontakt, posebice one koje se dijele s drugim ukućanima ili kolegama na poslu.

Gripa ili korona?

S pojavom covida-19 proteklih godina stvorilo se mnogo nejasnoća u vezi s prepoznavanjem simptoma. I za gripu i za koronu karakteristični su temperatura, suhi kašalj i kratak dah. U oba slučaja može se javiti opća slabost. Ono što je karakteristično za gripu jest to da se često pojavljuju bolovi u mišićima, dok primjerice kod korone to ne mora uvijek biti.

Također, kod gripe je znatno kraći period inkubacije. No postoje i asimptomatski slučajevi, odnosno prijenosnici virusa koji su prošli bez vidljivih simptoma u slučaju korone, dok gripa uglavnom ima vidljive simptome.

Iako je službeno proglašen kraj epidemije koronavirusa i ukinute su sve mjere, to ne znači da covid-19 ne cirkulira i dalje. Valja podsjetiti kako je od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do kraja studenoga zabilježeno više od 18.500 umrlih od posljedica koronavirusa.

Unatoč tomu što su mjere ukinute, i dalje postoje preporuke stručnjaka koji kažu kako je poželjno provesti samoizolaciju u trajanju od pet dana. Oni koji sumnjaju ili su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, trebali bi koristiti maske FFP2 deset dana od pojave prvih simptoma, naročito u radu i kontaktu s rizičnim skupinama.

A da ni simptomi nisu ništa blaži negoli su bili ranije, otkrila nam je Zagrepčanka Sanja koja je nedavno preboljela koronavirus, ali još osjeća posljedice.

“Imala sam temperaturu do 38,4. Osjećala sam bolove u zglobovima i mišićima, iako nisu predugo trajali, neka dva do tri dana. Živim s majkom pa smo obje bile zaražene u isto vrijeme i imale gotovo iste simptome. Primjerice, tjedan dana nismo mogle jesti, ali smo tjerale jedna drugu. Nismo ni sada ni prvi put na početku epidemije izgubili miris i okus. Osjećale smo glavobolju, a potkraj su se pojavili proljev i probavni problemi. Ipak, nije bilo neizdrživo pa sam cijelo vrijeme radila od doma. Kao postcovid simptome mogu istaknuti curenje nosa, ali nije upala nego se samo slijeva u grlo i na glasnice i uz to grozan kašalj koji teško prolazi. Mami su hormoni štitnjače porasli, što znači da joj sporije radi. Nikada dosad nije imala probleme sa štitnjačom. Dobila je terapiju i za 10 dana mora obaviti pet pretraga. Isto tako, postala je anemična jer joj se razina željeza jako snizila”, opisala je Sanja.

Pojava “flurone”

Proteklih, pandemijskih godina, zabilježen je velik broj oboljelih od “flurone”, odnosno koronavirusa i gripe istodobno. S obzirom na to da nam gripa dolazi svake godine, a koronavirus i dalje cirkulira među nama, pojedini stručnjaci smatraju da će pojava “flurone” biti sve učestalija, a nemaju dobra predviđanja ni u pogledu kliničke slike koja se stvara kombinacijom tih dvaju virusa pa se govori o potencijalno težoj kliničkoj slici.

No valja naglasiti kako medicina i otprije poznaje mogućnost istodobne zaraze dvama ili s više patogena. Isto tako, valja naglasiti i kako se zbog mjera zaštite, kao i socijalne distance u pandemijskom vremenu, gripa nije toliko učestalo pojavljivala kao u prethodnom razdoblju. Tek sa slabljenjem mjera počeo se bilježiti veći broj slučajeva “flurone”.

Simptomi su, kao što smo ranije naveli, veoma slični pa ni u kombinaciji ovih dvaju virusa ne dolazi do većih odstupanja ni specifičnih simptoma, a bolest se može potvrditi tek testiranjem na oba patogena.

Prevencija je svakako ključna i ona se odnosi na cijepljenje, ali kako ne postoji cjepivo za “fluronu”, treba se cijepiti i za gripu i za koronavirus, posebice rizične skupine.

Naravno, cjepivo nikomu ne jamči da se neće razboljeti, ali se njime znatno smanjuje vjerojatnost od razvoja težih oblika bolesti, kao i smrtnih ishoda.

Nije neuobičajeno čuti od nekoga tko se malo razbolio i dobio temperaturu pa završio u krevetu da kaže kako ga je “uhvatila neka gripa”. Međutim, razlika između prehlade i gripe je velika.

Kasna jesen i zima vrijeme su kad oko nas cirkuliraju brojni virusi i vrlo često dolazi do zaraze jer puno više vremena provodimo u zatvorenom prostoru. Iako je razliku između gripe i koronavirusa ponekad teško uočljiva, s prehladom je to već druga priča.

Prehlada je također virusno oboljenje koje se prenosi kapljičnim putem i rukama, što bi značilo da se raspršuju kapljice pri kihanju i kašljanju, a kako se u njima nalazi virus, on se prenosi na druge osobe.

Dobre vijesti

Kada govorimo o običnoj prehladi, valja imati na umu da je može uzrokovati više od 200 različitih vrsta virusa, ponajviše iz skupine rinovirusa, virusa parainfluence i adenovirusa. Za razliku od gripe koja je uglavnom sezonska, prehlada se može pojaviti bilo kada tijekom godine, iako je najučestalija u hladnim mjesecima. Statistički gledano, odrasle osobe obolijevaju do tri puta godišnje od prehlade, a djeca puno više, posebno ako su dio nekog kolektiva.

Prehlada zapravo uzrokuje akutnu virusnu upalu sluznice nosa i ponekad ždrijela. U prosjeku traje do tri dana, u rjeđim slučajevima i dulje. Potraje li više od sedam dana, mogu se razviti komplikacije koje su najčešće posljedica začepljenog nosa.

Gripa, covid i obična prehlada nisu jedine viroze koje haraju u zimskim mjesecima, a kako smo se proteklih pandemijskih godina pridržavali svih mjera i socijalane distance, stručnjaci ističu kako viroze posljednjih godinu dana, otkako su mjere ukinute, više haraju.

Osim cijepljenja, postoje i drugi načini da pomognemo svom organizmu da lakše prebrodi zimski period i izazove s virozama.

Koliko god banalno zvučalo, trebali bismo piti puno tekućine. Razlog je vrlo jednostavan jer osim hidracije organizma, otežava patogenima prodor u organizam. Naime, osobe koje unose malo tekućine slabe prirodnu barijeru sluznice grla i nosa.

Raznovrsna prehrana bogata željezom, cinkom i selenom pridonijet će jačanju imuniteta, odnosno tijelo će imati veću snagu u borbi protiv virusa.

Željezo i cink možete prirodno pronaći u sjemenkama sezama i tikava, saveznici će vam biti zob i leća, a žumanjci, kikiriki i cjelovite žitarice opskrbit će vaše tijelo selenom.

Osim pravilne prehrane koja je ključ zdravlja svakog organizma, priuštite sebi dovoljno odmora i sna, a stres pokušajte svesti na minimum. Također, ako niste pobornici redovite tjelovježbe, imamo dobre vijesti.

Hodanje na svježem zraku u zimskim mjesecima ima mnogo blagodati za vaš organizam. Važno je da se toplo obučete i barem 20 minuta dnevno odvojite za šetnju. Tijelo će vam biti zahvalno, a pospješit ćete imunitet. Pridruži li vam se netko od prijatelja ili obitelji, hodanje, osim što nosi zdravstvene blagodati, može biti i idealno vrijeme za opuštanje.