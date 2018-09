(VIDEO) GOTOVO JE S IMPOTENCIJOM! Evo kako sami možete napraviti viagru u kućnoj radinosti

Autor: ZG/Dnevno.hr

Impotencija je poremećaj seksualne funkcije muškarca. Ona predstavlja nemogućnost muškarca da na odgovarajući način obavi seksualni odnos. Do toga najčešće dolazi jer muškarac ne može postići erekciju ili je ne može održati dovoljno dugo. Nemogućnost dovoljno dugog održavanja erekcije može biti posljedica erektilne disfunkcije (ED), ili prerane ejakulacije (PE).

Prema jednoj studiji iz 1994. godine, svaki drugi muškarac ima ovaj problem, i to: minimalne i povremene tegobe (17,2 %), srednje izražene tegobe (25.2 %), potpunu impotenciju (10 %). Kod starijih od 40 godina, javlja se u 40% slučajeva, a kod starijih od 60 godina u čak 67% slučajeva. No, erektilna disfunkcija često se javlja i kod posve mladih muškaraca (od 20 do 40 godina), obično kao posljedica stresa.

Osim planetarno popularne Viagre i raznih drugih pripravaka koji privremeno liječe impotenciju, postoji i prirodni recept koji će vam itekako pomoći u borbi s ovim neugodnim problemom. Sve što je potrebno jest jedna lubenica i osam limuna. Lubenica, naime ima mnogo karotena likopena i L-citrulina, neesencijalne aminokiseline koja se u bubrezima pretvara u aminokiselinu l-arginin. Oba spoja snažno utječu na bolju prokrvljenost u vašem genitalnom području!

Recept:

Ogulite lubenicu. Maknite samo zelenu koru. Bijelu tvrdu koru svakako ostavite! Narežite lubenicu na manje dijelove i smeljite u blenderu. Slobodno ostavite i koštice! Tako dobivenu smjesu stavite u lonac i prokuhajte dok ne proključa. Tada ubacite iscijeđen sok osam limuna. Promiješajte i pustite da se kuha na srednjoj vatri dok ne ispari polovina smjese. Za to će vam trebati oko dva sata.

Konzumacija

Tako pripravljen uvarak spremite u čiste sterilne staklenke i pohranite u hladnjaku. Svako jutro na tašte i svaku večer prije spavanja pojedite dvije-tri jušne žlice ove “prirodne viagre”.

Za samo tjedan dana, osjetit ćete nevjerojatnu promjenu!

