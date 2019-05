GENIJALAN TRIK: Evo kako možete zaspati za samo dvije minute

Autor: ZG/Dnevno.hr

Uz ovaj trik možete postići zdrav odmor tijekom noći. Pomoći će vam da uplovite u carstvo snova za samo dvije minute.

Prvo, u potpunosti ispraznite um. To možete učiniti opuštanjem mišića lica, uključujući jezik, vilice i mišiće u predjelu očiju.

Nakon toga, opustite ramena, a zatim i gornji, pa najzad donji dio ruku. Dišite, dok opuštate grudi, potom noge.

Nakon što ste opustili mišiće cijelog tijela, zamišljajte neku od sljedeće tri situacije:

1) Ležite u kanuu na mirnom jezeru dok je iznad vas samo plavo nebo.

2) Zavaljeni ste u viseću mrežu koja se nalazi u sobi u kojoj je mrkli mrak.

3) Zamislite sebe kako iznova i iznova ponavljate: ne misli, ne misli, ne misli…

Kada je vaše tijelo potpuno opušteno i kada um miruje barem 10 sekundi, zaspat ćete.

Ova tehnika može “upaliti” čak i ako ne ležite u postelji, tako da može poslužiti i kao “sredstvo za uspavljivanje” na dugim letovima.

Svima je potrebno dovoljno kvalitetnog sna kako bi bili u najboljoj formi sljedećeg dana.

Većini ljudi potrebno je između šest i devet sati sna svake noći, no to zavisi od osobe do osobe.

Tako neki opuštaju tijelo pred spavanje vrućom kupkom, dok drugi prave popis obveza za sutrašnji dan. Za što god da se odlučite, važno je da donese dobar san.