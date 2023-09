Gdje je najbolje držati krumpir kako bi što duže trajao? Stručnjakinja ima iznenađujući odgovor

Autor: Z.S.

Ako ste se ikada pitali gdje je najbolje držati krumpir, čini se da je stigao odgovor. I to pomalo iznenađujući. Stručnjakinja za hranu i osnivačica The Full Freezera, Kate Hall, podijelila je koja je najbolja metoda kako bi što duže ostali svježi.

“Ranije se govorilo da krumpire ne bismo trebali čuvati u hladnjaku jer je postojala zabrinutost da bi to moglo dovesti do dodatnih šećera u krumpirima, koji se potom kod kuhanja pretvaraju u akrilamid. To je tvar koja je povezana s rizikom od razvoja raka”, počela je i nastavila.

‘Nije utemeljeno’

“Međutim, istraživanje Odbora za toksičnost kemikalija u hrani, potrošačkim proizvodima i okolišu (COT) dokazalo je da te zabrinutosti nisu utemeljene, pa je hladnjak najbolje mjesto za čuvanje krumpira”, navela je.





No, prije nego što ih pohranite, važno je provjeriti da nisu vlažni jer vlaga može ubrzati njihovo kvarenje, pa je najbolje da ne perete krumpire prije nego što ih ne krenete pripremati za jelo.

Čuvati ih suhe

Stručnjakinja za sigurnost hrane, Sylvia Anderson, također se osvrnula na ovu temu.

“Vlaga može uzrokovati truljenje krumpira, pa je bitno da ih čuvate suhe. Obrišite svu prljavštinu prije nego ih pohranite i izbjegavajte pranje dok niste spremni za njihovu upotrebu”, napomenula je i otkrila kako krumpire trebamo držati odvojene od nekih namirnica kako bi se produžio njihov rok trajanja.

“Držite krumpire odvojeno od luka, jabuka i nekih drugih namirnica osjetljivih na etilen kako biste produžili njihov rok trajanja”, poručila je.

Voće i povrće često je najbolje čuvati u hladnjaku ako želite da ostanu svježi. Iako se banane često ostavlja u voćnoj zdjeli stručnjaci su rekli da je najbolje čuvati ih u hladnjaku kad postanu zrele.