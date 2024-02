Franka je zbog ‘bolesti današnjice’ odustala od posla iz snova: ‘O tome ljudi ne pričaju’

Autor: F.F

U HRT-ovoj emisiji ‘Kod nas doma’ pričalo se o sve češćem problemu kod mladih Hrvata. Radi se o takozvanom ‘burnoutu’, odnosno osjećaju iscrpljenosti i gubitka motivacije na radnom mjestu. Nedavno smo pisali o tome kako se Hrvati nose s ovom opakom bolesti, čije je simptome poprilično teško shvatiti.

Tako je za ‘Kod nas doma’ o burnoutu pričala mlada 27-godišnja Franka. Ona je nedavno zatvorila svoj obrt nakon što je doživjela burnout. Franka se bavila video produkcijom, što je posao iz njezinih snova. Ipak, zbog stresa, ali i monotonije došlo je do borbe s ‘bolesti današnjice’, bolesti koja muči sve više mladih Hrvata.

“Sklapanje ugovora, dogovora, sastanci, računi i ostalo…To je većinski prethodilo mom burnoutu. Nisam očekivala tu količinu posla van moje umjetnosti i kreative. To, plus neka neugodan iskustva s klijentima. Svaki od njih je različit i svako ima svoje zahtjeve i prohtjeve, što mi je odjednom bilo previše”, počinje Franka.

Bolest današnjice

Mlada 27-godišnjakinja radi kao ‘free-lancer’, odnosno nije izravno povezana ni s jednom firmom već radi na projektima. To je također jedan od problema, jer Franka praktički rijetko ima slobodne vikende kao i ostali.

“Ako projekt i dalje traje, mi radimo dok ga ne dovršimo, bilo do 10, 15 dana u komadu bez dana odmora. Montirala sam cijele dane i noći kako bi stigla neki rok”, priča Franka, koja je svoj obrt otvorila prije tri godine. Nije joj bilo nimalo lako kada je trebala sve okončati.

Nije joj lako

“Tko nije doživio napadaje panike ili nije tome prisustvovao, možda neće to moći toliko doživjeti. Napadaji panike dolaze u raznim simptomima; meni su se javljala gušenja, osjećala sam se kao da ću umrijeti. Zvuči bizarno, ali dogodilo se i događa se masovno, a o tome ljudi ne pričaju”.

O svojoj borbi otvorila se na društvenim mrežama. Tamo je bilo onih koji su je podržali, ali i oni koji nisu. Mnogi su joj govorili da je lijena i premlada da bi se borila sa stresom. Franka se školovala u Velikoj Britaniji, gdje je završila Digitalnu filmsku produkciju.

“U principu ja sam radoholičar. Trebalo mi je da se priviknem na nerad, odnosno nisam se htjela priviknuti. Ovo je samo pauza. Mnogi su mi rekli da bi voljeli uzeti pauzu i raditi na sebi, ne biti na poslu. Ja sam svjesna da si to ne mogu svi priuštiti. To je tužno, moj dan je brinuti se o stanu i Thorinu, mom psu”, zaključila je.