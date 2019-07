(FOTO) OTKRILA JE RAK NA PLUĆIMA, SADA UPOZORAVA SVE: Ovo na rukama, nikad nemojte zanemariti!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Amerikanka Jean Williams Taylor (53) zabrinula se kada je primijetila da joj se nokti savijaju prema dolje. Nakon konzultacije s prijateljima, otišla je k liječniku.

Jean je radila testove krvi, skeniranja i rendgenske snimke prije nego što su liječnici shvatili da se bori s rakom pluća. Nakon uspostavljanja dijagnoze, Jean je otkrila znak upozorenja koji nikada ne smijete zanemariti. Krivljenje i savijanje noktiju može biti indikator tumora.

“Prije dva tjedna postavila sam fotografije na Facebook pitajući je li itko ikada vidio takve nokte. Poslije me je nekoliko prijatelja posavjetovalo da odem k liječniku. Tada sam mislila da nije ništa ozbiljno. Nakon dva naporna tjedna, jučer sam dobila rezultate… Imam rak pluća”, napisala je Jean.

Kada se nokti krive, to je često vezano za bolesti srca ili pluća, a engleski je termin “clubbing”. Istraživanja potvrđuju da je to vrlo ozbiljan simptom bolesti pluća.

Istraživanja kažu da je “clubbing” izazvan skupljanjem tekućine u mekim tkivima na krajevima prstiju, a to utječe na to da više krvi teče u to područje nego obično.