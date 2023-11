Evo zašto nikada ne biste trebali prekinuti kihanje: Može doći do ozbiljnih problema

Autor: F.F

Uz česte promjene vremena, ne čudi da je velik broj ljudi prehlađeno. Sve je više ljudi koji kašljucaju ili pak kišu po ulici, no to je normalan refleks kada ste prehlađeni ili vas pak muči alergija. Kihanje, univerzalna i jedinstvena refleksna radnja, predstavlja zaštitni mehanizam izvan naše svjesne kontrole koji uklanja iritanse iz nosa, a do kihanja najčešće dolazi kada je osoba bolesna ili alergična.

Tlak u dišnim putovima tijekom kihanja znatno je veći od tlaka tijekom teškog disanja prilikom vježbanja, dosežući više od 30 puta veću brzinu. Brzine kihanja variraju od 5 metara u sekundi do nevjerojatnih 150 kilometara na sat.





Ponekad se kihanje može pokušati zaustaviti držanjem nosa ili pritiskom ispod njega. Ovo je povezano s teorijom kontrole boli i idejom da se živčane reakcije mogu promijeniti vanjskom stimulacijom. Međutim, s obzirom na brzinu kihanja, možda nije preporučljivo pokušavati ga zaustaviti nakon što je već započelo.

Treba li prekidati kihanje?

Kihanje je nehotični refleks koji nastaje kada osjetilni živci u nosu reagiraju na iritantne tvari poput alergena, virusa, bakterija ili tekućine. Ti živci šalju informaciju o iritaciji u mozak. Kada prag stimulacije dostigne mozak, aktivira se refleks kihanja, koji uključuje duboki udah, povećanje tlaka u dišnim putevima, kontrakciju dijafragme i rebarnih mišića, refleksno zatvaranje očiju te snažan izdisaj.

Postoji nekoliko prijedloga o tome kako zaustaviti kihanje, uključujući povlačenje uha, stavljanje jezika na nepce, dodirivanje nosa ili guranje prsta u nos. Ovi postupci stimuliraju trigeminalne dodirne živce s namjerom zatvaranja “virtuelnih vrata”, blokirajući iritantne signale do mozga koji izazivaju kihanje.

No, postavlja se pitanje treba li zaustaviti kihanje. Zatvaranje usta ili nosa tijekom kihanja može značajno povećati tlak u dišnim putevima, što može uzrokovati ozljede očiju, ušiju ili krvnih žila. Iako je rizik nizak, zabilježeni su slučajevi poput aneurizma mozga, puknuća grla i kolapsa pluća. Stoga je najbolje pokušati spriječiti refleks kihanja tretiranjem alergija ili eliminacijom iritanasa. Ako to nije moguće, preporučuje se kihanje u maramicu kako biste izbjegli povećanje tlaka u dišnim putovima, piše ScienceAlert.