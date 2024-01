Evo zašto ne smijete nositi mobitel na WC: ‘Vidjela sam puno ljudi koji imaju problem zbog toga’

Autor: F.F

Odlazak na toalet često predstavlja priliku za ljude da uživaju u malo vremena samo za sebe, bilo čitajući časopise ili pregledavajući društvene mreže tijekom ove kratke pauze. Nije tajna da veliki broj ljudi na WC-u koristi pametne telefone, što svakako produžuje vrijeme provedeno na toaletu.

Iako je to praksa koju mnogi od nas prakticiraju, važno je biti svjestan vremena koje provodimo u WC-u i ograničiti prekomjerno pregledavanje objava na društvenim mrežama ili pak listanje omiljenog portala. Prema istraživanju provedenom od strane NordVPN-a na 9800 odraslih osoba, 65 posto njih nosi telefon sa sobom tijekom odlaska na WC. Najčešće to rade osobe u dobi od 26 do 41 godine, a zatim slijedi generacija Z (18-25 godina), prenosi Indy100.

Kada je riječ o zemljama, Španjolci najčešće koriste telefone na WC-u, s čak 80 posto ispitanih koji priznaju da svoj uređaj nose sa sobom kako bi se zabavili tijekom ovog “putovanja”. No, važno je napomenuti da predugo sjedenje na WC školjki može uzrokovati zdravstvene probleme, uključujući hemoroide i bolove u analnom području zbog natečenih vena.

Nije pametno

Preporučuje se da se ne provodi više od približno 10 minuta, kako je istaknula dr. Roshini Raj, gastroenterolog specijaliziran za probavni sustav na NYU Langone. Dakle, što se događa u našem tijelu ako predugo sjedimo na WC-u? Produžena izlaganja mogu rezultirati natečenim venama i hemoroidima, a dizajn WC-a također može doprinijeti tim zdravstvenim komplikacijama.

Dr. Raj naglašava da korištenje telefona na WC-u nije higijenski najprikladnija praksa i može utjecati na zdravlje osobe. Upozorava na rizik od trovanja hranom ili zaraze zbog nedostatka pridržavanja dobrih higijenskih praksi u kupaonici.

“Vidjela sam puno ljudi koji se truju hranom zbog higijene koju prakticiraju u toaletu. Općenito mislim da, ako ste na WC-u radi nužde ili pokušavate pokrenuti crijeva, trebali biste izbjegavati korištenje telefona ili dodira bilo čega drugog”, dodala je.