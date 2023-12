Evo što trčanje po hladnoći radi vašem zdravlju i tijelu

Autor: F.F

Ako ste jedan od onih ljudi koji vole trčati, vjerojatno niste presretni hladnim vremenom koje je zavladalo Hrvatskom posljednjih dana. No, iako hladni zimski dani mogu predstavljati izazov za trkače, nedavna istraživanja ukazuju na to da su prednosti trčanja u hladnoći znatne i da nadmašuju one trčanja po toplijem vremenu. Iako vam na prvu možda neće biti ugodnije, trčanje zimi iznimno je dobro za vaše zdravlje.

Evo nekoliko praktičnih prednosti trčanja zimi, piše Novi List:





Lakše trčanje

Iako se možda čini manje privlačnim trčati po hladnoći, fizički čin trčanja zapravo postaje lakši kad su temperature niske. Hladno vrijeme je idealno za duže trke, dok visoke temperature mogu povećati opterećenje za tijelo.

Ubrzava metabolizam

Trčanje po hladnoći može potaknuti metabolizam. Izlaganje tijela hladnoći dovodi do ubrzanog rada metabolizma, potičući gubitak masnoće.

Poboljšava raspoloženje

Tjelesna aktivnost, uključujući trčanje, može poboljšati raspoloženje. Hladno i tmurno vrijeme može uzrokovati promjene raspoloženja, a tjelovježba pomaže u povećanju razine serotonin i endorfina.

Sagorijeva više kalorija

Trčanje u hladnoći može vam pomoći održati zdravu tjelesnu težinu tijekom zimskih mjeseci. To može produžiti životni vijek i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Pretvara bijelu masnoću u smeđu masnoću

Izlaganje tijela niskim temperaturama može potaknuti transformaciju bijele masnoće, koja se obično pohranjuje, u smeđu masnoću. Smeđa masnoća pomaže u sagorijevanju kalorija.









S obzirom na ove prednosti, trčanje zimi može biti izuzetno korisno za tijelo i um, iako se na prvu čini kao nešto lošija ideja od trčanja ljeti.